Sabato 14 giugno le Donne in cammino per la pace di Cuneo hanno organizzato un presidio per chiedere il Cessate il fuoco in tutti i paesi dove esistono conflitti, contro il massacro di civili in Palestina e il blocco degli aiuti umanitari, per chiedere il diritto ad esistere di questi paesi.

Si invitano i cittadini a lasciare un loro pensiero.

L'appuntamento è alle 17 in via Roma.