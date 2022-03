'Il Sogno di Sara': a Cervasca una nuova apertura

Aprire un negozio tutto suo. Sara Ristorto fin da bambina sognava questo.

"Avevo 8 anni quando mi chiesero cosa volevo fare da grande, me lo ricordo bene!"

Ma alcuni desideri, spesso, per poter diventare realtà richiedono anche possibilità economiche. Così Sara ha lavorato molti anni presso il 'Coccinella Market' a Valgrana che l'ha portata non soltanto a formarsi anche come persona e gratificata, ma che le ha permesso anche mettere da parte dei soldi. Un legame, quello con i proprietari Piera e Bruno, che ancora oggi continua. Da parte loro per lei un bellissimo gesto: il regalo del bancone per il negozio.

E poi personali circostanze: l'appoggio dei genitori e di suo marito, ma soprattutto nella nascita di suo figlio il coraggio di non lasciare incompiuta quella strada, di non far svanire nel nulla, dopo 30 anni, quella decisa risposta data da piccola.

Sabato 2 aprile la fatidica data! 'Il Sogno di Sara' aprirà a Cervasca, in via Borgo San Dalmazzo n° 7.

Intimo uomo, donna e bambino, abbigliamento, biancheria per la casa e piccola merceria. Materiale di alta qualità tutto made in Italy. "Sono così contenta!" - commenta Sara - "Ho pensato a ciò che più mi appassiona e nella scelta dei prodotti ho pensato a quello che piacerebbe trovare entrando in un negozio di questo tipo, alla qualità ed a prezzi comunque accessibili."

Una particolare collaborazione: "È veramente un piacere annunciare che nel mio negozio ci sarà anche uno spazio dedicato ad alcune cosette, davvero graziose, per i bimbi e per la casa fatte a mano da Marti Crea di Boves. Ammiro molto questa ragazza, è davvero in gamba!"

Ultimi preparativi: 'Il Sogno di Sara' si sta per ufficialmente avverare! Il negozio sarà aperto dal martedì al sabato, al mattino dalle 9 alle 12 ed al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.