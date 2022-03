Il 26 marzo a Bra l'inaugurazione della nuova associazione L.I.D.A. - maipiùinvisibili

Sabato 26 marzo si è tenuta a Bra l’inaugurazione della nuova associazione L.I.D.A. - maipiùinvisibili.

Un raccolto ma sentito appuntamento, ospitato dall’ambulatorio veterinario del dottor Mannari, in via Gorizia 27.

L.I.D.A. - maipiùinvisibili si avvale di una fitta e attiva rete di volontari che ospitano gatti in stallo casalingo provvisorio, prima di trovare per loro una sistemazione definitiva. Così facendo si elude il problema di dover cercare una sede fissa per l’associazione con relative spese che possono essere quindi impiegate per le necessità degli animali in stallo.

Questa soluzione negli anni si è rivelata vincente visto il gran numero di animali dati in adozione.

“Dopo 7 anni di esperienza maturata nel campo - racconta la presidente - questa è una nuova partenza che ci pone davanti a molte sfide, che accogliamo con passione e coraggio. Ci rivolgiamo a tutti coloro che desiderano aiutare in qualsiasi modo la nostra associazione, ringraziando anticipatamente e ricordando che qualunque gesto è per noi prezioso, dalla semplice condivisione sui social per dare visibilità agli animali, alla donazione di cibo o materiale necessario alle stallanti”.



Se anche voi volete aiutare l’associazione potete rivolgervi alla presidente Barbara Franchino cell. 349 2438070 e iscrivervi alla Gruppo Facebook: L.I.D.A - maipiuinvisibili