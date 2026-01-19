Una richiesta di aiuto per il piccolo gattino Jesuà

Pubblicata sui social arriva una richiesta di aiuto: è per un piccolo gattino che si chiama Jesuà.

"Sono qui per chiedere aiuto a chi può darmi una mano - scrive Monica che mantiene in casa una decina di gatti in difficoltà -. Non é da me fare queste cose, ma la disperazione mi fa bussare ad ogni porta.

Sono a pezzi, perché é stata diagnosticata la Fip (peritonite felina) al mio gattino di soli 5 mesi. È stato ricoverato in clinica per iniziare la cura, che al momento sembra agire bene. C'è solo un piccolo/grande problema: questa cura dura molto ed é molto costosa.

Io riesco ad andare avanti solo per poco tempo, faccio solo un part-time e la vita è carissima. Veramente, questa non mi ci andava proprio.

Vorrei tanto che questi miei sacrifici non andassero sprecati e soprattutto voglio proprio dare al mio piccolo micio, che è dolcissimo, un'altra opportunità".

Per chi vuole aiutarmi, con il denaro, ma anche con cibo sono Monica Marchiò e lascio il mio telefono per informazioni: 349 4220066 e i dati della mia postepay 4023 6010 3839 6917 - MRCMNC81P50L049

Vi ringrazio infinitamente, anche da parte del piccolo Jesuá".