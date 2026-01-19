 / Saluzzese

Una richiesta di aiuto per il piccolo gattino Jesuà

Ha 5 mesi e gli è stata diagnosticata la Fip (peritonite felina). La cura è molto costosa: la proprietaria Monica vuole dargli una nuova opportunità

Il gattino Jesuà

Pubblicata sui social arriva una richiesta di aiuto: è  per un piccolo gattino che si chiama Jesuà.  

"Sono qui per chiedere aiuto a chi può darmi una mano - scrive Monica che mantiene in casa una decina di gatti in difficoltà -.  Non é da me fare queste cose, ma la disperazione mi fa bussare ad ogni porta.  

Sono a pezzi, perché é stata diagnosticata la Fip (peritonite felina) al mio gattino di soli 5 mesi. È stato ricoverato in clinica  per iniziare la cura,  che al momento sembra agire bene. C'è solo un piccolo/grande problema: questa cura dura molto ed é molto costosa.

Io riesco ad andare avanti solo per poco tempo, faccio solo un part-time e la vita è carissima. Veramente, questa non mi ci andava proprio.

Vorrei tanto che  questi miei sacrifici non andassero sprecati e soprattutto voglio proprio dare al mio piccolo micio, che è dolcissimo, un'altra opportunità". 

Per chi vuole aiutarmi, con il denaro, ma anche con cibo sono Monica Marchiò e lascio il mio telefono per informazioni: 349 4220066 e i  dati della mia postepay 4023 6010 3839 6917 - MRCMNC81P50L049

Vi ringrazio infinitamente, anche da parte del piccolo Jesuá".

