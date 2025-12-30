Cagnolona di nome Pesca smarrita a Cuneo: scappata da Borgo Gesso

È scomparsa domenica 28 dicembre alle ore 17 una cagnolona di nome Pesca, fuggendo da Borgo Gesso. L'animale, prelevato da un canile a L'Aquila, era arrivato a casa solamente 12 giorni prima della fuga.

Dopo la scomparsa, sono stati registrati avvistamenti nella zona di Tetto Brignone e via Ripa, arterie che conducono verso la strada statale in direzione Boves.

La ricerca è ancora in corso. Chi avesse notizie dell'animale è pregato di contattare il numero 3453377575 . È importante sottolineare che la cagnolina ha molta paura degli umani: per questo motivo, chiunque la dovesse avvistare non deve correrle incontro, per evitare di spaventarla ulteriormente e farla allontanare.

Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi preziosa per il ritrovamento dell'animale.