A Cherasco le colonie feline saranno protagoniste di un evento

Una merenda sinoira per sostenere la tutela delle colonie feline sul territorio: è l’iniziativa organizzata dall’associazione ODV La Casa di Romeo, che dà appuntamento a venerdì 6 febbraio a Cherasco per una serata di raccolta fondi dedicata ai gatti delle colonie feline.

L’evento si terrà presso La Casa del Mago (Strada Corno 31), con inizio alle 18.30. Il costo è di 25 euro a persona e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione La Casa di Romeo per le attività di protezione, cura e gestione delle colonie feline.

A cosa serviranno i fondi raccolti

La Casa di Romeo opera a Cherasco con l’obiettivo di ridurre il randagismo e migliorare la qualità di vita dei gatti che vivono liberi, lavorando anche in collaborazione con il Comune di Cherasco per la creazione di colonie protette: presìdi utili per monitorare le nascite, favorire le sterilizzazioni, individuare animali malati o in difficoltà e mettere in sicurezza i punti più critici del territorio.

L’associazione La Casa di Romeo ha sede in via Vittorio Emanuele 32, Cherasco.

Perché si chiama “La Casa di Romeo”

Il nome dell’associazione nasce da una storia personale: Romeo era un gatto randagio nato nel 2017 e cresciuto in una colonia seguita da volontari. Un micio “intraprendente”, il primo ad avvicinarsi e a fidarsi, diventato nel tempo il simbolo di un impegno che da cura quotidiana si è trasformato in progetto organizzato. Oggi, spiegano dall’associazione, diverse colonie in città e frazioni porteranno il suo nome: “avamposti” pensati per aiutare più gatti e in modo continuativo.

Per partecipare alla merenda sinoira è richiesta la prenotazione telefonando al 333/4056741