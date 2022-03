Il Bonelli di Cuneo diventa Plastic Free: liberiamo il mondo dalla plastica!

I ragazzi della 2B dell’I.T.C. Bonelli di Cuneo, venerdì 1 aprile organizzano insieme alle altre classi seconde dell’Istituto, una giornata di pulizia dei luoghi più sporchi e inquinati della città. Si tratta della prima scuola nel cuneese a partecipare all’iniziativa “Plastic Free nelle scuole” che ha l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente che stiamo distruggendo con le nostre mani, giorno dopo giorno.

Cos’è la PLASTIC FREE?

La Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata a luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che inquina e uccide.

Ad oggi è la più importante associazione italiana che si impegna nel salvataggio delle tartarughe, nella sensibilizzazione alla tutela della natura con progetti per gli studenti in collaborazione con i diversi Comuni. E’ il punto di riferimento in Italia nella lotta all'inquinamento da plastica e, grazie al supporto di oltre 1.000 referenti e centinaia di migliaia di volontari, opera su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo

Il suo obiettivo è quello di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano i nostri mari, i nostri fiumi, i nostri ecosistemi, provocando danni irreversibili anche alla nostra salute.

L'impegno concreto delle persone, delle realtà imprenditoriali e delle istituzioni, operando in sinergia, può fare la differenza nel raggiungere l’obiettivo di un mondo plastic free!

Ogni anno 1,5 milioni di animali sono uccisi dalla plastica: sono soprattutto pesci uccelli marini, ma anche balene e tartarughe, le vittime designate dai nostri rifiuti. Con il suo lavoro Plastic Free ha raccolto e rimosso dall’ambiente 1.583.782 Kg di plastica, contribuendo a diminuire questo terrificante dato.

Perché noi ragazzi abbiamo deciso di aderire all’iniziativa?

Abbiamo deciso di collaborare con Plastic Free perché anche a Cuneo purtroppo ci sono dei luoghi deturpati dai molti rifiuti abbandonati e siamo convinti che bisogna iniziare dal nostro piccolo per ripulire l’intero pianeta. Grazie al coordinamento del nostro docente di chimica Samuele Galli e alla collaborazione dell’associazione, siamo riusciti ad organizzare questa giornata di importante risonanza per tutta la città e dare il buon esempio alle altre scuole che saranno interessate alla causa.

Abbiamo individuato delle zone particolarmente sporche nel Comune di Cuneo, tramite un sondaggio online, a cui hanno risposto più di 270 persone dell’intera provincia, di diversa età, ( per la maggioranza giovani sotto i 18 anni). Dopo un’attenta analisi abbiamo dunque deciso di intervenire sul parco Fluviale, meta favorita dai cittadini durante il periodo primaverile-estivo, dandogli così il decoro che merita.