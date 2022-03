Villanova Mondovì piange Teresita Griseri, pittrice e appassionata presepista

La comunità di Villanova Mondovì piange la scomparsa di Teresa Griseri, "Teresita", commerciante di tessuti, ma soprattutto nota e apprezzata pittrice, specializzata nella decorazione della ceramica.

In paese e nei comuni limitrofi la conoscevano tutti per le sue opere, contrassegnate da uno stile raffinato e mai banale.

Non era solo conosciuta e apprezzata come pittrice, ma anche per la sua passione per i presepi: ogni anno, infatti, partecipava con successo al concorso natalizio “Presepi in Grotta" che, nel corso dell'ultima edizione, le aveva assegnato, a novembre 2021 in occasione di "BEE", il premio per il ventennale della manifestazione, alla quale aveva non aveva mai fatto mancare una delle sue opere.

La sua passione e il suo talento li ha sempre messi a disposizione degli altri, affinché tutta la comunità potesse goderne. Non a caso nel 2019 l’ACLI “Gruppo amici dell’Annunziata” le aveva consegnato una targa per ringraziarla di aver sempre impreziosito i locali del circolo con i suoi quadri, rendendo l'ambiente più bello ed accogliente; alcune delle sue opere si possono ammirare anche all’ospedale di Mondovì.

Alla figlia Raffaella Garelli, titolare di "Garelli tessuti" e amministratrice del gruppo "Villanova Mondovì e dintorni" e alla sua famiglia condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.

Il S. Rosario sarà recitato giovedì alle 20 in parrocchia di San Lorenzo a Villanova Mondovì dove venerdì 1° aprile alle 15 si terranno i funerali.