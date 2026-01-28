Uccise la moglie malata di Alzheimer a Beinette: la Procura chiede 22 anni di carcere

"Le modalità di questa azione fanno presupporre che lui abbia voluto la morte della moglie". Sono queste le conclusioni a cui è arrivato il pubblico ministero Francecso Lucadello che ha istruito il processo a crico di Ernesto Bellino, il 76enne siciliano residenre a Beinette, accusato di aver ucciso la moglie nell'estate 2024, strangolandola.

Nell'udienza finale, in corso in queste ore di fronte alla Corte d’Assise del tribunale di Cuneo, la richiesta di condanna avanzata dal magistrato è di 22 anni di carcere.

L’omicidio risale al giugno 2024 e, da quel momento, l’uomo, reo confesso, si trova agli arresti domiciliari in una Rsa di Peveragno.

Contro di lui si è costituito parte civile il figlio Antonio. L'anziano rischia l'ergastolo. Dopo le richieste dell'accusa, si ascolteranno richieste dell'avvocato del figlio, il legale Enrico Gaveglio e, infine, l'arringa del difensore dell'imputato, Fabrio Di Vito.