Commenti razzisti contro i migranti del Saluzzese: utente Facebook condannato a 3mila euro di multa

Era il luglio 2019 quando, in piena emergenza abitativa, i migranti impiegati nelle aziende agricole del Saluzzese, costretti a dormire per strada sotto la pioggia per mancanza di alloggi, organizzarono una protesta con blocco del traffico per chiedere una soluzione (LEGGI QUI).

Uno di quei video della rivolta venne pubblicato su Facebook, scatenando i commenti di alcuni utenti, quattro in particolare di stampo razzista. Quelle frasi – del tenore di ‘riaccendiamo i forni’ e ‘zio Adolf aveva trovato la soluzione’ – ritenute dalla Procura di Cuneo un’istigazione all’odio e alla violenza, vennero condannate, portando così i loro autori al patteggiamento di una pena pecuniaria.

Dei loro autori, l’unico ad aver scelto il dibattimento di fronte al tribunale è stato C.D., che, dopo essere tornato a vivere in Italia, venne rinviato a giudizio con l’accusa di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. “Sparare!!!”, questo il commento costato all’uomo una condanna a pena sospesa di 3mila euro di multa.