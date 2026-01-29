Cuneo, ciclista investito alla rotonda tra via Savona e la circonvallazione bovesana

Ciclista investito sulla rotonda che svincola da via Savona Cuneo Gesso, la circonvallazione bovesana, la sp 422 per Mondovì e l'area commerciale dell'ex Auchan.



E' accaduto questa mattina poco dopo le 7. Non si conosce attualmente la gravità delle condizioni di salute dell'investito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza del 118 per le cure al ferito e la polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.



Non si rilevano particolari disagi alla circolazione.



