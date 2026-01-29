 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 gennaio 2026, 08:06

Cuneo, ciclista investito alla rotonda tra via Savona e la circonvallazione bovesana

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 nella mattinata di oggi. Sul posto 118 e polizia stradale, traffico regolare nonostante i rilievi

Cuneo, ciclista investito alla rotonda tra via Savona e la circonvallazione bovesana

Ciclista investito sulla rotonda che svincola da via Savona Cuneo Gesso, la circonvallazione bovesana, la sp 422 per Mondovì e l'area commerciale dell'ex Auchan.

E' accaduto questa mattina poco dopo le 7. Non si conosce attualmente la gravità delle condizioni di salute dell'investito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza del 118 per le cure al ferito e la polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

Non si rilevano particolari disagi alla circolazione.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium