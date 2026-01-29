Ciclista investito sulla rotonda che svincola da via Savona Cuneo Gesso, la circonvallazione bovesana, la sp 422 per Mondovì e l'area commerciale dell'ex Auchan.
E' accaduto questa mattina poco dopo le 7. Non si conosce attualmente la gravità delle condizioni di salute dell'investito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza del 118 per le cure al ferito e la polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.
Non si rilevano particolari disagi alla circolazione.
In Breve
venerdì 30 gennaio
giovedì 29 gennaio
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Cronaca | 29 gennaio 2026, 08:06
Cuneo, ciclista investito alla rotonda tra via Savona e la circonvallazione bovesana
L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 nella mattinata di oggi. Sul posto 118 e polizia stradale, traffico regolare nonostante i rilievi
Ciclista investito sulla rotonda che svincola da via Savona Cuneo Gesso, la circonvallazione bovesana, la sp 422 per Mondovì e l'area commerciale dell'ex Auchan.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?