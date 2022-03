Quarto appuntamento per Bacco&Orfeo con i virtuosismi di Antonio Di Cristofano

La rassegna Bacco&Orfeo, che unisce al piacere dell’ascolto musicale la degustazione guidata di vini eccellenti, prosegue domenica 3 aprile con il suo quarto appuntamento.

Alle ore 11 il pianoforte della Chiesa di San Giuseppe di Alba sarà affidato al virtuoso Antonio Di Cristofano, di casa in luoghi prestigiosi come la Carnegie Hall di New York e, a Vienna, la Sala Grande del Konzerthaus e la Golden Hall del Musikverein. Di Cristofano sarà impegnato in un’escursione fra le più interessanti pagine per tastiera del Romanticismo - come l’Arabeske op. 18 di Schumann e la Polacca Fantasia di Chopin - e dei suoi successivi sviluppi, con i Klavierstücke di Brahms, per approdare all’arte di Rachmaninov, geniale epigono di una lunga tradizione artistica ormai al tramonto.

Al pomeriggio, come di consueto nella Chiesa di Santa Chiara di Bra alle ore 16.30, sarà la volta dei Fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane, che nel 2025 festeggerà i centovent’anni dalla sua fondazione e che il pubblico televisivo conosce per le sue regolari presenze al Festival della Canzone Italiana. Il quintetto di prime parti proporrà un percorso cronologico che va da Haydn, Danzi e poi Ibert, per spingersi fino a compositori contemporanei quali Agay e Farkas, mettendo in mostra tutta la versatilità dei loro strumenti in un’eterogenea combinazione di stili.