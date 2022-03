Pian Munè di Paesana: vacanze di Pasqua in montagna

Programmi per la Pasqua?

Pian Munè ha pensato a tutti con una tre giorni dedicata a grandi e piccini, tra sport, relax, giochi e buon cibo.

Il programma prevede:

SABATO 16 APRILE

PER I GRANDI: Tour della Valle Po con Mtb a pedalata assistita accompagnati da una guida cicloturistica alla scoperta della vallata su sentieri meravigliosi e angoli da scoprire. Partenza alle ore 10 da Paesana – salita a Pian Munè con pausa pranzo al rifugio – Ritorno in paese a metà pomeriggio. Il Tour è proposto in collaborazione con Discovery Monviso.

Prezzo 60 euro che comprende tour con guida, noleggio ebike, pranzo al rifugio.

Un’esperienza adatta a tutti, anche ai meno allenati!

PER I PICCOLI: Caccia alle Uova nel Bosco della Trebulina, a scelta tra il mattino e il pomeriggio. Per un divertimento assicurato alla ricerca di tutti gli indizi per poi arrivare ad un uovo di Pasqua speciale! 4 euro a bambino (in compagnia di papà e mamma)

DOMENICA 17 APRILE, GIORNO DI PASQUA

I rifugi propongono il Pranzo di Pasqua con un menù dedicato per festeggiare in stile montano:

Erbazzone alle erbe di stagione

Crepe di patate con baccalà al vapore su pesto di ortiche e burro alle viole

Tagliatelle al sugo di asparagi

Stinco al fieno con contorno

Millefoglie alla crema chantilly e fragole fresche

Sono possibili variazioni per esigenze alimentari diverse da quelle proposte segnalando al momento della prenotazione)

Prezzo: 27 euro – Menù bimbi:15 euro

LUNEDI’ 18 APRILE, PASQUETTA

Una Festa proprio come ve l’aspettate!

Scegliete dove. Se al Rifugio Pian Munè a quota 1535 metri oppure alla Baita Pian Croesio a quota 1890 metri (seggiovia aperta per la salita di chi non cammina).

Il menù prevede grigliata di carne o vegetariana per un menù che comprende antipasti, grigliata a scelta al momento della prenotazione, insalata mista, dolce, pane.

Prezzo: 23 euro – Menù bimbi: 15 euro.

Al Rifugio Pian Munè intrattenimento a cura di Radio Alba con diretta radio e Dj set.

Alla Baita in quota Musica con Dj in consolle.

E PER DORMIRE?

Paesana offre strutture ricettive accoglienti e comode ad ogni servizio.

In particolare potete scegliere tra la Casa Vacanze Dal Ciavatin in centro paese (tre casette di recente ristrutturazione nell’antica casa dei calzolai del paese) e l’Agriturismo L’Ciabot, immerso in un bosco di castagni con una vista spettacolare sul Monviso in graziosi appartamenti attrezzati.

Tutte le altre strutture sono visibili sulla pagina “dove soggiornare” del sito web pianmune.it

La Valle Po è pronta ad accogliervi con semplicità e cura delle tradizioni!

Tutte le info e le Prenotazioni al numero 328 6925406