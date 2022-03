Morto per un malore il serial killer che nel 1995 tenne con il fiato sospeso la città di Cuneo

È morto a 56 anni in una casa di riposo a Torino Patrick Max Schaff, il serial killer che, per mesi, tenne con il fiato sospeso i cuneesi per l’efferato omicidio di una donna di 44 anni.

Era il 1995 e in quella che veniva definita la “Casa degli orrori”, nei pressi della stazione vecchia di Cuneo, un barbone trovò il corpo ormai in decomposizione di una donna con il cranio sfondato e un seno tagliato, messo a coprirle gli occhi sbarrati. La vittima venne poi identificata come Ingrid Obermeier in Rosember.

Non fu facile per gli uomini della Squadra Mobile di Cuneo risalire a Schaff che, senza fissa dimora, girava l’Italia in compagnia dei suoi cani.

Accusato di altri due omicidi, l’uomo si trovava in una casa di riposo di Valchiusa, nel Torinese, per finire di scontare la sua pena.

È morto alcuni giorni fa per un malore, ed ora la struttura torinese attende che un familiare si faccia avanti per avere il corpo e organizzare il funerale. Se così non fosse, toccherà al Comune farsene carico.