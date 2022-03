“Na surprèisa dop l’àuta” al teatro Magda Olivero di Saluzzo

Il cast de “Na surprèisa dop l’àuta” con la Nuova Compagnia Teatro Don Bosco Saluzzo in collaborazione con i “Mach fina lí” di Cervignasco

Sabato 2 aprile alle ore 21, terzo e ultimo appuntamento della stagione di teatro dialettale al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo organizzata dall’;associazione Ratatoj e dal Comune in collaborazione con la Compagnia Teatro Don Bosco Saluzzo, “I Mach fina lí” di Cervignasco, “Ij Motobin” di Villanovetta e la compagnia “D’la Vila” di Verzuolo.

A calcare il palcoscenico con lo spettacolo “Na surprèisa dop l’àuta”, commedia brillante in due atti di Luigi Oddero, questa volta sarà la Nuova Compagnia Teatro Don Bosco in collaborazione con i “Mach fina lí”.

La commedia racconta la storia di Arturo Trombetta, che sposa la vedova Francesca e sogna di poter condurre una vecchiaia tranquilla ed equilibrata. Ciò sarebbe possibile se la moglie non fosse troppo invadente e spendacciona, poiché tiene più all’apparire che all’essere.

E se non gli avesse nascosto di avere una figlia e una nipote non ancora diplomata, una sorella zitella e impicciona, un collaboratore tuttofare e un amico succube di una madre possessiva, che sembra scrollarsela di dosso dopo aver trovato in una “donna misteriosa” l’anima gemella.

L’arrivo inaspettato del padre del fidanzato della nipote creerà ulteriore confusione nella già agitata famiglia Trombetta.

In palcoscenico ci saranno Marco Gullino (Arturo Trombetta), Paola Gullino (Francesca), Antonella Marchisone (Vittoria), Giuliana Sola (Cesira), Sergio Pautasso (Enrico), Pierino Sabena (Giulio), Irene Calvetti (Tina), Oreste Lingua (Amedeo) e Anna Lingua (Presentazione).

Maggiori informazioni sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it .

Per prenotare telefonare al numero 329 0488854 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Costo del biglietto 8 euro.

Sarà possibile accedere al teatro a partire dalle 20, per coloro che sono in possesso di green pass rafforzato e mascherina FFP2.