Ad Alba sbocciano in città i primi tulipani, dono di Messer Tulipano di Pralormo

Aiuole albesi in fiore grazie ai bulbi donati alla città dalla Contessa Consolata Pralormo, l’ideatrice della manifestazione floreale Messer Tulipano in programma dal 2 aprile al 1° maggio 2022 nel Castello di Pralormo.

I bulbi, circa 3.000, erano stati consegnati lo scorso novembre dalla Contessa accolta in città dall’assessore Elisa Boschiazzo e dalla consigliera Stefania Balocco, presidente della commissione Ambiente. Insieme avevano piantumato i primi bulbi nell’aiuola vicino all’ex ospedale, area compresa anche nel progetto Bee Street dell’Amministrazione comunale che da alcuni anni allestisce vie fiorite a tutela delle api.

Le aiuole albesi sono solo un piccolo anticipo di ciò che si potrà ammirare al Castello di Pralormo con la straordinaria fioritura di oltre 100.000 tulipani e narcisi. Tra le particolarità di quest’anno, una collezione di tulipani neri e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai tulipani fior di giglio e ai frills dalle punte sfrangiate. Ogni anno inoltre accanto al parco fiorito viene affiancato un argomento collaterale: per la XXII edizione è stato scelto quello delle “Farfalle” che sarà declinato da studiosi, esperti, musei, ma anche creativi fra cui stilisti e artisti.

“Ringraziamo di cuore la Contessa per il dono che ci fa ormai da alcuni anni, una collaborazione quanto mai gradita – dichiara il sindaco Carlo Bo -. E’ davvero piacevole poter ammirare in questi giorni le nuove fioriture in città, ancora di più quelle coloratissime dei tulipani. Un segnale di rinascita e speranza che in questi anni abbiamo imparato ad apprezzare ancora di più”.

“Anche quest’anno la collaborazione Alba-Pralormo regala alla nostra città una splendida fioritura primaverile, un piccolo assaggio di cosa si può vedere nel Castello di Pralormo che con Messer Tulipano da 22 anni continua a stupire per la varietà di fiori e colori. Uno spettacolo davvero straordinario” commenta la consigliera Stefania Balocco.

Tutte le informazioni aggiornate sulla manifestazione sono pubblicate sul sito www.castellodipralormo.com e sui canali ufficiali social Facebook e Instagram.