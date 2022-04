A Cuneo gli Stati Generali della razza Piemontese

Valorizzare e promuovere la razza Piemontese: è lo scopo degli Stati Generali della razza Piemonte in corso a Cuneo oggi, sabato 2 aprile, e domani, domenica 3. Un'iniziativa sostenuta da Fondazione Crc e Crt, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, organizzazioni territoriali di settore, ATL del Cuneese, Slow Food, l’associazione "Cibo & Territorio", con il coordinamento di Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo (Miac) e la partecipazione di Bif/Cerea.

La formula dell’evento è analoga nelle giornate, con l’apertura dedicata a un workshop delle 10, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc, in via Roma 15 a Cuneo. In particolare, domenica 3 aprile l’argomento intorno a cui girerà il confronto sarà "Stop fake news! La carne di bovino di razza Piemontese è buona per il palato e buona per la salute", un workshop coordinato dalla giornalista enogastronomica Paola Gula, con la partecipazione di Giuseppe Pulina, presidente Carni Sostenibili, e Massimiliano Elli, medico ginecologo e allevatore.

Ci saranno anche gli interventi della divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa “Fata Zucchina”, Christian Macario del ristorante stellato “Il Nazionale” di Vernante, Sergio Capaldo, responsabile zootecnico di Slow Food e presidente del Consorzio La Granda, Chiaffredo Ciancia, presidente del sindacato Macellai Tradizionali-Federcarni-Confcommercio della provincia di Cuneo e docenti universitari.

Lunedì 4 aprile invece si terrà l’Asta Internazionale di capi bovini di razza Piemontese. Silvio Barbero, vicepresidente di Slow Food e dell'Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, farà da battitore.

Tutti gli eventi verranno trasmessi in diretta streaming. Il link sarà disponibile sul sito internet www.miac-cn.com e sulla pagina Facebook Amico Miac.