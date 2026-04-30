TEDxCuneo accende “Revelio”: il Teatro Toselli si prepara a fare luce tra magia e realtà

La sesta edizione di TEDxCuneo sta per aprirsi. Nella splendida cornice del Teatro Toselli il 9 maggio dalle 14 (inizio evento e diretta streaming dalle 14,30), i riflettori si accenderanno su nove storie dove il senso della magia e della realtà confluiranno l’una dentro l’altra.

A illuminare questo viaggio, ci saranno Irene Borgna, Luca Benedetti, Micol Maccario, Nicolò Filippo Rosso, Antonella Postorino e Marianna Rudino, Leonardo Fallani, Marsali, Francesco Taverna (e Chico), Mauro Zingarelli. Ci racconteranno cosa significa per loro “fare luce”, ci indicheranno il sentiero da percorrere per scoprire, conoscere, svelare, aprire.

Come? Nel confronto tra luce e buio, nella progettazione intelligente della luce e della sua influenza sulla fisiologia umana, nella verifica delle notizie, nelle immagini che traducono la complessità del mondo, nel far riemergere chi è rimasto sotto le proprie macerie emotive, nella sperimentazione scientifica sulla materia, attraverso la musica che fa emergere le emozioni, con la visione che trasforma la realtà, con la magia del cinema e i suoi effetti speciali.

Biglietti disponibili su https://www.tedxcuneo.com/biglietti/

Tra le novità di quest’anno, c’è il TEDx Passport che nasce dall’idea di valorizzare ogni TEDx che si svolge in Italia al fine di creare connessione tra tutti coloro che partecipano agli eventi invitandoli a scoprire ogni volta luoghi e temi nuovi. Per averlo è semplice! Basta ritirarlo in qualsiasi evento che aderisce all’iniziativa, portarlo sempre con sé ad ogni TEDx e farlo timbrare. Raggiunti i dieci timbri, il biglietto per seguire un evento TEDx è in regalo. È sufficiente contattare il TEDx scelto.

Anche quest’anno TEDxCuneo si impegna per essere inclusivo e lo fa riproponendo la preziosa collaborazione con ENS - Ente Nazionale Sordi di Cuneo attraverso il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana) e grazie alla sottotitolazione su maxischermo in tempo reale.

Ci sarà spazio anche per TEDxLab – Fai luce sul tuo potenziale! Un laboratorio interattivo dedicato ai giovani curato dalla Fondazione Lateral che li aiuta a trasformare i sogni in realtà fornendo strumenti, supporto, persone e allenando competenze, energie e fiducia nel futuro. Due ore di lavoro pensate per riflettere insieme sui propri talenti, risorse, direzioni possibili attraverso esercizi guidati e momenti di confronto a gruppi. Il tutto per stimolare domande sulle quali riflettere anche durante il pomeriggio magari facendosi ispirare dalle storie di Revelio.

Il workshop si svolgerà dalle 10 al Salone Blu de La Guida, ritrovo davanti al Toselli. I posti disponibili sono 50, iscrizione gratuita al link https://l1nq.com/z2aft50

In occasione della Giornata dell’Europa che cade il 9 maggio, TEDxCuneo ospita Europe Direct Cuneo Piemonte con uno stand informativo e aperto al dialogo rivolto a tutti per “fare luce” sulle opportunità di lavoro, tirocinio, formazione e studio nell’ambito di progetti e bandi finanziati e co-finanziati dall’UE, attività di informazione dedicata soprattutto ai giovani. Lo stand sarà animato dal gioco “la ruota della fortuna europea”, domande e curiosità a 360 gradi sull’Europa dove mettersi in gioco divertendosi, in palio piccoli premi.

Lo sportello, sito in via Santa Croce 6 a Cuneo, è membro della rete Europe Direct Italia fa parte di una rete coordinata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di rendere l’Europa più vicina ai cittadini attraverso eventi, dibattiti, confronti con esperti e la realizzazione di percorsi formativi per le scuole. Tutti i servizi sono gratuiti.

TEDxCuneo è un evento locale su licenza che nasce dall’esperienza di TED (Technology, Entertainment, Design) un’organizzazione privata non-profit nata nella californiana Silicon Valley con l’obiettivo di diffondere idee di valore. Esperienza che poi si allarga ad altri campi e si diffonde in tutto il mondo con i TEDx per arricchire la comunità che accoglie l’evento con momenti di incontro e condivisione.