In vista della Pasqua, torna "In vacanza con scuolorando"

In occasione delle vacanze pasquali della scuola l’associazione Acli Scuolorando di Spinetta propone una tre giorni di svago e aiuto compiti dal titolo “In vacanza con Scuolorando”.

Le attività si svolgeranno presso la sede di Spinetta in via Costa Rossa 9, nei giorni 14, 15 e 19 aprile, dalle ore 8 alle 17.

La giornata sarà suddivisa in due parti: al mattino ci si concentrerà di più sui compiti, coadiuvati da personale preparato, e su attività a sfida. Nel pomeriggio invece attività ludiche per tutti i gusti, dai giochi con le bolle giganti alle passeggiate.

La realtà attiva da qualche anno sul territorio, offre agli studenti momenti di svago e di doposcuola per ogni fascia d’età. Oltre a questo servizio, offre attività extra grazie anche alla rete che ha creato non solo sul territorio di Spinetta ma di tutto il cuneese, con le realtà sociali.

L’associazione ha in programma novità per l’estate 2022 per permettere agli studenti di passare del tempo spensierato, senza dimenticare i doveri scolastici e nel frattempo permettere ai genitori di svolgere il proprio lavoro.

Per maggiori informazioni e richieste è necessario scrivere a segreteria@scuolorando.it, oppure seguire le pagine social che sono sempre aggiornate.