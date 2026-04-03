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Attualità | 03 aprile 2026, 17:49

I Carabinieri di Bra al precetto pasquale nella chiesa dell'istituto Salesiano San Domenico Savio

Alla celebrazione hanno partecipato anche i colleghi dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bra, Canale, Montà e Sommariva Perno, con la presenza dei sindaci del territorio

I Carabinieri di Bra al precetto pasquale nella chiesa dell'istituto Salesiano San Domenico Savio

Nella chiesa dell’istituto Salesiano San Domenico Savio di Bra i Carabinieri della locale Compagnia, unitamente ai colleghi in congedo delle sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bra, Canale, Montà e Sommariva Perno e con la presenza dei sindaci del territorio, si è tenuta la celebrazione del Precetto Pasquale.

La Santa messa è stata celebrata da Don Diego Maritano, cappellano militare del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta.

Nell’occasione è stato rinnovato l’impegno dei Carabinieri su tutto il territorio braidese anche nel periodo delle festività pasquali.

c.s.

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