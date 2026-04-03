Ai bambini di Racconigi donate 60 uova di Pasqua

Anche quest’anno a Racconigi l’iniziativa benefica nata per volontà di Simona Bonetto ha portato un sorriso ai bambini racconigesi: alla sede della Protezione Civile sono state consegnate 60 uova di Pasqua da 500 gr, per un totale di 30 kg di cioccolato.

Oltre alla famiglia di Simona Bonetto, hanno collaborato all’iniziativa la Caritas racconigese e una famiglia che preferisce rimanere anonima.

Alla consegna erano presenti: il marito di Simona Bonetto, Elio, e i figli Clara, Sara e Marco, il vicesindaco Alessandro Tribaudino, Marianna Olivero per la Caritas e Giovanni Barra della Protezione Civile.

“Siamo felici, ogni anno, di poter rinnovare questo gesto, che mantiene viva la generosità e il ricordo di Simona Bonetto. Questa iniziativa dimostra ancora una volta come anche piccoli atti possano lasciare un segno concreto nella comunità, soprattutto per i più piccoli. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo bellissimo momento”, commenta il vicesindaco Alessandro Tribaudino.