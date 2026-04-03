Dogliani apre il Servizio civile: un posto in biblioteca per avvicinare i giovani alla lettura

È aperto a Dogliani il bando di Servizio civile universale, con un posto disponibile presso la Biblioteca civica “Luigi Einaudi”, nell’ambito del progetto “attratti dalla lettura”. Un’opportunità rivolta ai giovani che desiderano avvicinarsi al mondo culturale e al tempo stesso acquisire competenze utili per il proprio futuro.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14 di martedì 8 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato. Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative che mirano a rafforzare il legame tra giovani e territorio, con particolare attenzione alla promozione della lettura e dei servizi culturali.

La sede operativa sarà la biblioteca cittadina, punto di riferimento per la comunità locale, dove il volontario sarà coinvolto in attività di supporto alla gestione dei servizi, promozione culturale e animazione legata ai libri. Un’esperienza che unisce formazione e partecipazione attiva, offrendo al contempo un primo approccio al lavoro in ambito pubblico.

Il Servizio civile rappresenta una delle principali porte d’ingresso per i giovani nel mondo dell’impegno civico, con percorsi che permettono di sviluppare competenze trasversali, relazionali e organizzative.

Per consultare il bando completo e le modalità di partecipazione è possibile accedere al sito ufficiale www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Biblioteca civica “L. Einaudi” di Dogliani.