Oltre 1 milione per il nuovo nido in via Santa Lucia a Fossano: entro il 30 giugno il termine ultimo dei lavori

Slittata, entro il termine ultimo del 30 giugno 2026, la conclusione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale, che avrà luogo in via Santa Lucia a Fossano, nei pressi della nota azienda dolciaria Balocco e dell’altro micronido privato, inaugurato lo scorso autunno, “Biribimbi”.

La ditta delegata ad assumersi le operazioni è la Ghemar di Cavallermaggiore, che potrà così proseguire agevolmente i suoi compiti esecutivi. I lavori per il nuovo asilo erano stati ufficializzati la scorsa estate, a luglio, in occasione della ricognizione dello stato dei programmi di attuazione per il 2025, ufficializzata durante il Consiglio Comunale fossanese.

L’opera del nuovo nido ammonta a un importo di 1 milione e 200 mila euro (480 mila euro dal Comune e la rimanenza con fondi Pnrr). La struttura accoglierà 30 bambini, arricchendo di fatto l’offerta della scuola e trovando i giusti spazio per i già 100 bambini già in lista d’attesa.