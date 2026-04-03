“Alberi per il futuro”: tre importanti incontri a Dronero

Arriva a Dronero “Alberi per il futuro”, un ciclo di tre incontri dedicati alla sensibilizzazione sul verde urbano e sulla corretta gestione degli alberi. Una proposta per tutti i cittadini, con il patrocinio di SIA e Comune di Dronero, organizzata da Luca Ferrione insieme al fratello Lorenzo Ferrione ed a Luca Ferrero: saranno proprio loro i professionisti esperti a tenere gli incontri.



Appuntamento presso la Sala Milli Chegai il 9, 16 e 23 aprile dalle ore 20.30.



Verranno analizzati sia la parte di botanica e fisiologia dell’albero (primo incontro) sia gli aspetti legati alla corretta conoscenza di pratiche e nozioni sulla gestione delle piante (incontri successivi). Il tutto al fine di conoscere gli aspetti legati alla stabilità delle piante, nonché approfondire tutte quelle che sono le pratiche dannose per esse. Un importante spazio verrà dedicato alle valutazioni di stabilità (cosa sono e perché vengono fatte), per capire il panorama attuale sulla gestione del verde urbano pubblico e privato.



Tre incontri davvero utili, che non saranno soltanto curiosità, ma anche e soprattutto di cittadinanza attiva e consapevole. I posti sono limitati, pertanto la prenotazione è obbligatoria al numero 348 5574474.