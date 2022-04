La Soms di Fossano lancia un corso di meditazione e rinnova parte del direttivo

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Fossano, realtà che ha da poco festeggiato i 170 anni di attività, forte dei suoi quasi mille soci, mentre si avvicina al rinnovo parziale dei consiglieri, propone alla cittadinanza un nuova attività.

Parte infatti il 20 aprile il corso di rilassamento-meditazione con la dottoressa Clara Besso.

Il percorso prevede cinque sedute al martedì dalle 17 alle 18 oppure dalle 18,30 alle 19,30 e propone ai partecipanti l'apprendimento della tecnica per la riduzione dello stress negativo al fine di ottenere un graduale miglioramento dello stato fisico e dello stato mentale.

Per il corso sono aperte le prenotazioni, da effettuarsi in segreteria il mercoledì dalle 10 alle 11,30.

Come detto la Società affronta un aprile importante anche dal punto di vista organizzativo. È infatti previsto per domenica 10 l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e per il rinnovo di parte del direttivo, come da previsione statutaria.

L'appuntamento è per le ore 9,30 nella sede di via Roma 74 a Fossano.

L'attuale consiglio di amministrazione vede alla presidenza Michele Simeone, affiancato dai vice Gabriella Roccatagliata e Luca Bosio, dalla segretaria Ida Rosada e dalla tesoriera Renata Olocco. I consiglieri sono Irene Ballario, Biagio Barbero, Andrea Brero, Ivano Bresciano, Prudenzio Costamagna, Piero Ferrua, Ada Firino, Mario Icardi, Lino Morano, Gigliola Morra, Aldo Pollano e Carlo Sordo.