Il progetto “Montagna Futura” termina con tre video pillole sull’avvenire delle Terre Alte

Con questa azione giunge al termine il progetto Montagna Futura , promosso dall’ Associazione Geronimo Carbonò in collaborazione con l’ Associazione Gli Spigolatori e Forumsad , in sinergia con il Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì e realizzato con il sostegno di fondazione Cesvi in seno al programma “1Planet4All – Empowering Youth, Living EU values, Tackling Climate Change” co-finanziato dall’Unione Europea. Tre bevi filmati, realizzati dagli studenti della classe IV B del Liceo Scientifico coordinati dagli esperti dell'Associazione Geronimo Carbonò durante il percorso di Educazione Civica curato dalla Prof.ssa Claudia

"Dobbiamo agire, finché siamo in tempo, per salvare la montagna. Noi più di altri abbiamo interesse a preservarla, perché la viviamo. Noi siamo liberi di scegliere quali impronte lasciare sulla montagna, non possiamo permetterci altri passi falsi" - hanno dichiarato in proposito i ragazzi alla conclusione del progetto.

Un’iniziativa, quest’ultima, realizzata con l’intento di sensibilizzare le nuove generazioni circa le attuali criticità delle aree montane, accrescendo in ciascuno la conoscenza dell’Agenda 2030 e la familiarità con la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile. Tra le attività promosse negli ultimi mesi, tre webinar specifici, alcune interviste realizzate agli amministratori locali e tre importanti esperienze formative con l’attore Andrea Pierdicca, il climatologo Luca Mercalli e la prima ricercatrice dell’Istat Fabiola Riccardini. Per eventuali informazioni assoc.spigolatori@gmail.com.