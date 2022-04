Borgo San Dalmazzo: si dimette l'assessore Alessandro Monaco, lo sostituisce Erik Ambrosio

La lista degli ex assessori borgarini si allunga. Dopo le dimissioni di Mauro Fantino e di Roberta Robbione, è di oggi la notizia del passo indietro di Alessandro Monaco, fino a ieri assessore a Manifestazioni e Fiere, Informatica e informatizzazione, Infrastrutture cittadine, Politiche giovanili, Sport, e Interventi di Riqualificazione Urbana.

Dimissioni date ufficialmente per ragioni personali. Lo conferma Monaco: “Ci sono ragioni personali ma anche un'insieme di cause venutesi a creare nell'ultimo periodo. Nel nostro gruppo si viene giudicati senza conoscere la realtà dei fatti. Non lavoravo più serenamente”.

Le elezioni sono vicine. La data del 12 giugno fa pensare ad un avvicinamento verso la lista della ex vicesindaca.

La domanda è d'obbligo. Si candiderà con Roberta Robbione? “Chi lo sa? Fino a ieri ero in maggioranza. Da domani mi rimetterò in gioco. Ma oggi devo metabolizzare le mie dimissioni. Non c'erano più le condizioni per andare avanti”, risponde.

Stringato il commento del sindaco Beretta: “Monaco ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali, per me è ancora un consigliere della maggioranza”.

Le deleghe di Alessandro Monaco sono state affidate al consigliere Erik Ambrosio, imprenditore di 45 anni, titolare di Nolo Point a Borgo, tesserato Forza Italia: “Grazie alla fiducia accordatami dal sindaco. In questi due mesi e mezzo che rimangono voglio conoscere le associazioni e portare avanti il programma posto in essere dall'ex assessore e vedere di imbastire gli eventi estivi, magari anche le varie fiere autunnali. Apprezzo il fatto che ci sia stato un ricambio all'interno della Giunta, per dare la possibilità di un'esperienza da assessore a quasi tutti consiglieri”.