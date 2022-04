Weekend delle Palme a tre facce: caldo, Foehn e temperature in picchiata

Bollettino weekend delle Palme: Foehn e brusco calo delle temperature.

Oggi giornata più calda della settimana, da domani il Foehn porterà aria più fredda che farà tornare le temperature in media o poco sotto nella domenica delle Palme. Assenza di piogge.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 8 Aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature sulle pianure, più nubi sulle zone alpine nordoccidentali e Valle d‘Aosta con precipitazioni sui confini di stato. Temperature massime fino 23/24 °C e punte di 25 su pianure, decisamente più contenute sulle coste liguri dove si manterranno sui 14/15°C. Venti occidentali con raffiche di Foehn anche forti sulle vallate alpine e irregolarmente sulle pianure limitrofe. Libeccio anche forte sulle coste liguri.

Sabato 9 Aprile

Cielo al mattino sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio aumento temporaneo della nuvolosità ma senza piogge. Temperature massime in calo per ingresso di aria più fredda, con valori non oltre i 19/20 °C. Minime che domani mattina non scenderanno sotto gli 8/11 °C. Venti che dal pomeriggio saranno forti da nord ovunque con raffiche di Foehn sulle zone alpine che potranno superare i 100 km/h, fino a 50-60 km/h sulle pianure. Calo delle temperature a seguire in serata.

Domenica 10 Aprile

Cielo in prevalenza sereno con qualche velatura. Temperature ancora in calo con minime che potranno scendere fino 1/2 °C nelle campagne, 4/8 °C sulle coste. Massime ancora in calo fino 15/17 °C. Venti assenti o deboli al mattino, in rinforzo da sud al pomeriggio specie su Langhe e alessandrino. Calano di intensità dalla serata.

Tendenza settimana prossima

Leggero aumento delle temperature che si riporteranno nella norma del periodo almeno fino a mercoledì, con tempo stabile e ancora assenza di piogge significative. Possibile fase di maltempo a metà settimana, ma le probabilità sono piuttosto basse per ora.

