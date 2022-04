Riparte a Cuneo Sentieri in musica: stasera concerto al Sacro Cuore di Cuneo

Dopo 28 mesi di sospensione, la rassegna Sentieri di Musica propone nuovamente un concerto sabato sera 9 aprile, ore 21:00 nella Chiesa del Sacro Cuore di Cuneo.

L'occasione nasce dall'urgenza di testimoniare contro l'assurda violenza, contro l'impiego delle armi per la soluzione dei conflitti, sollecitati dall'emergenza della guerra in Ucraina.

"Da Pacem Domine" è il titolo della serata che, all'apertura della Settimana Santa, a ridosso della Domenica delle Palme, chiede la pace con l'omonimo brano del celebre compositore estone A. Part.

Il programma propone brani di musica antica proposti dalla formazione vocale dell'Ensemble del Giglio (Victoria, Monteverdi) alternati con brani strumentali per fisarmonica e calrinetto (Bach, Ysaÿe) e numerosi brani di compositori contemporanei (P. Smith, A. Alcaraz, J. Tavener, B. Bettinelli).



La speciale e generosa partecipazione di Luca Cerelli al clarinetto e Ezio Ghibaudo alla fisarmonica è un ideale collegamento con quanto era stato interrotto nell'ormai lontano dicembre 2019 quando, nella stessa chiesa del Sacro Cuore, la medesima formazione presentava il CD "Quando Canto" con la prospettiva di promuoverne la diffusione con una serie di concerti che sono invece poi stati annullati a causa della pandemia.

Si riprende dunque quanto lasciato in sospeso e si deve constatare oggi che gli interrogativi posti dal brano "Riuscirà la nostra voce" di Sergio Sentinelli, presente in quel CD, sono ora quanto mai attuali: "Riuscirà la nostra voce a coprire gli echi di tormenti lontani? No, finché le notti d'estate continueranno a udire il canto spietato degli spari...". Il canto del compositore romano sarà proposto nel corso della serata accanto ad altri brani di compositori contemporanei che volgono lo sguardo alle atrocità della guerra con la forte speranza che la luce della ragione, l'umanità di ogni uomo prevalga sulla follia. Ingresso libero e gratuito. Offerta libera.