Valanga ad Acceglio in alta Valle Maira: tre scialpinisti in salvo, uno ancora sotto la neve

E' allarme in alta Valle Maira, ad Acceglio, a circa 2.900 metri di quota in zona Auto Vallonasso, per una valanga.

Le notizie sono ancora frammentarie e in via di aggiornamento.

Risultano coinvolti quattro scialpinisti, di cui tre sarebbero già in salvo, usciti autonomamente o parzialmente travolti, mentre il quarto sarebbe ancora sotto il cumulo di neve. Non è ancora chiaro se sia già stato estratto dai compagni e, soprattutto, quali siano le sue condizioni.

Sul posto stanno convergendo i soccorsi. Mobilitati l'elicottero dei vigili del fuoco, il nucleo Saf, i cinofili e i volontari di Cuneo, oltre al soccorso alpino con l'elicottero del servizio regionale del 118 e l'unità cinofila da valanga.

Notizia in aggiornamento.