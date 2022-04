Busca piange Romano Raina, geometra e pilota mancato a 89 anni

Busca piange Romano Raina, geometra libero professionista di Busca morto all’età di 89 anni nella sua abitazione. Molto conosciuto sul territorio per la sua attività lavorativa, ma soprattutto per essere diventato pilota in gioventù dopo aver frequentato la scuola di aviazione dell’esercito dove ottenne a soli 25 anni la carica di tenente.

Raina lascia i figli Grazia, Renato e Marco e gli adorati nipoti Eva, Greta, Maurizio e Roberto.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 13 aprile alle ore 15 presso la parrocchiale di Busca con partenza dall’abitazione di corso Giolitti. Il rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 sempre presso la parrocchia buschese.