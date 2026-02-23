"Ci mancherai Ben": il Movi Centallo piange Benjamin Zongo

"La società si stringe con profondo dolore alla famiglia e agli amici per la prematura scomparsa del nostro compagno Benjamin Zongo. Ben, come lo chiamavamo noi, era un ragazzo solare, sempre con il sorriso stampato sul volto e profondamente voluto bene da tutta la squadra. Ci mancherai Ben".

Con queste parole, pubblicate sui suoi canali social, la società Movi Centallo ha voluto ricordare il tesserato Benjamin Zongo, trovato senza vita all'interno della propria abitazione venerdì 20 febbraio a Fossano.

Ben, calciatore dilettante originario della Costa d'Avorio, avrebbe compiuto 28 anni a luglio.

Aveva militato, oltre che in squadre francesi, nella Monregale e nel Benarzole.