Fondi Pnrr, Ambroggio: "Su stadio Morino successo dovuto a lavoro di squadra, non a un solo assessore"

In merito al comunicato pubblicato la settimana scorsa dal circolo PD di Savigliano

riferito ai fondi PNRR ottenuti dal Comune di Savigliano per l'intervento sullo stadio

“Morino”, voglio precisare che questo successo non è merito di un solo assessore ma

del gioco di squadra che tutta la Giunta, con il Sindaco e i competenti uffici, hanno

condotto.



Per cinque anni tutte le decisioni assunte dall’Amministrazione da me guidata sono

state discusse e decise unanimemente e con questo metodo si continuerà fino alla

fine del nostro mandato.



Ringrazio gli Assessori per la loro disponibilità e il loro impegno.



Giulio Ambroggio

Sindaco di Savigliano