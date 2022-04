Cuneo verso le elezioni: ancora fumata nera per il centrodestra

Parafrasando il Manzoni, pare proprio che questo sindaco non s’abbia da fare.

Una sorta di maledizione sembra perseguitare il centrodestra che fatica a trovare un proprio leader per le comunali di Cuneo.

Ieri, ad Alba, era in programma un summit a tre, Cirio (Forza Italia), Bergesio (Lega) e Bongioanni (Fratelli d’Italia), ma è saltato perché il presidente della Regione, Alberto Cirio, insieme all’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, era impegnato al Vinitaly a Verona.

Pare che tutto sia stato rinviato a dopo le festività pasquali.

Restano sul tavolo, pur con tante incognite, le due ipotesi di Mauro Bernardi, presidente dell’Atl, e Giampaolo Beretta, sindaco di Borgo San Dalmazzo a fine corsa.

Nel frattempo, in settimana (giovedì 14), ci sarà l’insediamento del nuovo cda dell’Atl Cuneo, alla cui presidenza pare scontata la riconferma di Bernardi.

Un ruolo che, almeno in questa fase, non risulta incompatibile con l’eventuale candidatura a sindaco di Cuneo.

Lega e Fratelli d’Italia hanno fatto un passo indietro lasciando che sia Cirio a sbrogliare la matassa.

Certo è che il tempo stringe e se l’indicazione del sindaco, come pare, avverrà soltanto nella seconda metà di aprile, in una ventina di giorni dovranno essere predisposte le relative liste di appoggio e messa a punto la macchina della campagna elettorale.

Alcune formazioni sono in fase di abbozzo, ma è logico che chi si candida voglia sapere chi è il sindaco per cui deve correre.