Mondovì, il futuro dell'agricoltura locale tema del primo confronto tra i candidati sindaci

Il Comizio Agrario di Mondovì ha come obiettivi principali sia la conservazione dell’importante documentazione bibliografica e storica del mondo rurale monregalese sia la promozione di una cultura scientifica agraria che studi e sperimenti interventi di agricoltura sostenibile a vantaggio dei coltivatori del territorio, e non solo. Al campo varietale frutticolo sito nel parco del castello di Rocca de’ Baldi in cui conserva oltre cento vecchie varietà di mele locali, l’ente agrario ha dato vita ad una piattaforma sperimentale agroecologica dove, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino si sperimentano, appunto, buone pratiche agrarie che migliorino la fertilità del terreno e favoriscano una produzione agricola sempre più consona alle esigenze di salvaguardia dell’ambiente.

Per presentare il suo lavoro e la sua ragione d’esistere e per confrontarsi sul presente e il futuro dell’agricoltura locale, giovedì 14 aprile 2022 alle ore 20,30, il Comizio Agrario incontra i candidati a Sindaco della Città di Mondovì: il Dott. Enrico Ferreri, l’Assessore Luca Robaldo e l’Arch. Enrico Rosso.

L’evento avverrà nella sede del Comizio Agrario stesso in piazza Ellero n. 45, nel pieno rispetto delle normative anti Covid 19, e per partecipare è obbligatoria la prenotazione vista la limitata capienza della sala riunioni (tel. 0174.42114 – segreteria@comizioagrario.org ).