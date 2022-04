Pasqua di fuoco. Attivati i presidi notturni sugli incendi a Borgo, Frabosa e Roccasparvera [FOTO E VIDEO]

Sono attualmente sotto controllo i tre fronti di fiamme ancora attivi al momento tra i boschi della provincia di Cuneo.



La prima chiamata era arrivata alle 13,55 di oggi, sabato 16 aprile, per un incendio che ha coinvolto la zona boscosa di Borgo San Dalmazzo nella frazione Madonna Bruna. Le fiamme stavano per scendere il crinale e interessare la pineta del bosco dell’impero. Il provvidenziale intervento del canadair, che ha lanciato diversi metri cubi d’acqua con un paio di lanci, ha evitato che le fiamme si propagassero.





L’incendio è stato circoscritto via terra con diversi mezzi dei vigili del fuoco intervenuti con pickup e autobotti provenienti dalla dalla centrale di Cuneo e coadiuvati dai volontari di Dronero, Morozzo e gli Aib borgarini sotto la direzione del Dos di Cuneo. Con il rientro del canadair i lanci d’acqua sono proseguiti con elicottero.