A Fossano ignoti hanno imbrattato i bancomat di Poste e e di banca San Paolo

Nella giornata di lunedì 18 aprile alcuni cittadini hanno segnalato sui social e alle forze dell'ordine atti di vandalismo, consumati nelle ore precedenti, che hanno riguardato almeno due sportelli automatici per il prelievo di contante nel capoluogo di Fossano.

Si tratta dello sportello delle Poste Italiane di via Garibaldi 79 e lo sportello della Banca Intesa San Paolo in via Roma 81.

Le due postazioni bancomat sono infatti state bersaglio del lancio di uova crude, insieme con la porta di ingresso dello stesso ufficio postale.

Fondamentalmente ignota la motivazione alla base di tale gesto.

Ovviamente la scelta degli oggetti per l'azione - uova di gallina delle quali sono stati abbandonati a terra nei pressi degli sportelli anche alcuni contenitori di cartone ormai vuoti - può essere correlata alla simbologia pasquale.

Fatto sta che tastiere e monitor sono stati presi di mira e rimasti incrostati a seguito delle uova che verosimilmente li hanno colpiti per un gesto deliberato di qualche ignoto imbrattatore.

Pressoché certo che presso entrambi gli sportelli vi sia, come in tutti i presidi analoghi, la presenza di videocamere di sorveglianza, circostanza che renderà verosimilmente agevole per gli istituti e le forze dell'ordine risalire ai colpevoli.