Garessio in lutto per la scomparsa di Arrigo Cagna, titolare della storica pasticceria dove sono nati i "garessini"

Una vita dedicata al lavoro e a soddisfare i clienti con le sue creazioni.

Garessio piange la scomparsa di Arrigo Cagna, "Giorgio", titolare dell'omonima e nota pasticceria in via Vittorio Emanuele II, che si è spento all'età di 85 anni.

Fondata nel 1934, grazie a Giuseppe Cagna, l'inventore dei "garessini", i dolci tipici del paese, con passione Giorgio aveva saputo portare avanti l'azienda con la famiglia che, nel 2021, era stata premiata dalla Camera di Commercio di Cuneo per la Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico nella categoria "Artigiani - ditte Ottuagenarie".

Con la sua scomparsa Garessio perde una delle figure che hanno contribuito a caratterizzare la storia del paese: nonostante i periodi di difficoltà, come le alluvioni che hanno devastato il locale, l'ultima volta nel 2020, la famiglia "Cagna" ha saputo rialzarsi e riconfermarsi un punto di riferimento non solo per gli abitanti del paese, ma anche per chi percorre la Val Tanaro dai monti al mare.