Tante proposte nella Granda per questo lungo fine settimana di aprile

Le iniziative in programma per questo fine settimana in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Molti eventi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.



- Eventi e manifestazioni

A Torre San Giorgio fino al 25 aprile si terrà la diciottesima edizione della Sagra del Fritto Misto. Sabato 23 aprile è in programma la serata giovani: “IninTorrettamente” con menu street food e i super ospiti Jad&Vlady. Domenica 24 aprile, Alberto e Giampiero, in arte Munch e Tuse, ripropongo lo spettacolo musicale “Bacia me stupida”, intrattenimento da tavola, occasione per cantare e ballare con gli amici tra le portate, prima di far decollare la notte disco più chic della Granda. Lunedì 25 aprile, in mattinata, torna l’appuntamento con il Fitwalking, mentre per tutta la giornata si potranno ammirare auto e moto d’epoca. Per le vie del centro si snoderà la tradizionale fiera e in piazza Cravero saranno allestite le giostre. Sempre lunedì, il PalaTorre sarà il “quartier generale” del pranzo e, con le aree verdi limitrofe, teatro anche di altri due attesi momenti: la presentazione del gioco “La Tor” e la lotteria organizzata dall’asilo e, partire dalle 15, animazione, musica, giochi e intrattenimenti per famiglie. Info e locandina: www.facebook.com/Torre-San-Giorgio-586333511530264



A Trinità torna l’antica Fiera di San Giorgio con una programmazione che va fino al primo maggio. Sabato 23 aprile, mattino e pomeriggio, si disputerà la gara a bocce con coppie sorteggiate. Alle 10, in piazza Umberto I, apertura del banco di beneficenza; alle 14, al Parco Allea, “Pesca San Giorgio” e alle 18 in biblioteca “Viaggio fotografico - Attraverso le nostre bellezze”. Alle 20 è in programma la “Festa in Piazza” e distribuzione di polenta e vino.

Domenica 24 aprile, dalle 8 in piazza Umberto I, ci sarà il mercatino “Creatori d’Ingegno” con tante bancarelle. Pomeriggio con animazione per bimbi. Lunedì 25 aprile il “7° Motoraduno” burnout di primavera con ritrovo in piazza Umberto I, alle 8. Partenza alle 10 con tappa in Langa e alle 13 arrivo a Trinità. Pranzo nella palestra di via Campi. Per tutta la durata dei festeggiamenti funzionerà il “Luna Park” in piazza Conte Costa. Programma completo: www.comune.trinita.cn.it



Nella Città delle Paci sabato 23 e domenica 24 aprile è in programma “Cherasco in Fiore”, la mostra-mercato di fiori, piante ornamentali, da frutto e da orto, arredi con tanti eventi, tra cui la rassegna di appuntamenti “Giardino letterario” nella Chiesa di San Gregorio. La manifestazione offre la possibilità di visitare i giardini di antichi Palazzi cheraschesi: orti e giardini nascosti dalle mura del centro storico, che offriranno intrattenimento con danza e musica. E inoltre ci saranno i musei aperti, l’intrattenimento musicale, l’accampamento dei rievocatori storici napoleonici, street food e proposte di menù a tema con fiori eduli, degustazione vini delle Langhe. Sono previsti anche tanti appuntamenti all’aria aperta dedicati alle famiglie ed ai bambini, camminate, trekking, tour in bicicletta. Si svolgerà inoltre nei due giorni il contest fotografico #Cherascoinfiore2022, aperto a tutti. Domenica aperta anche la sinagoga di via Marconi.

L’Associazione Turistica Proloco di Vottignasco organizza per lunedì 25 aprile la Mangia- Maira, passeggiata gastronomica di circa 7.5 km sul percorso vottignaschese del Sentiero sul Maira. Ai partecipanti verrà offerto un menù vario da assaporare immersi nella natura della sponda destra del fiume nel territorio di Vottignasco. Durante il tragitto sarà possibile visitare i ruderi del castello e il Santuario della Madonna del Bosco, che faranno da cornice a due delle tappe previste dal percorso mangereccio, oltre alla chiesa parrocchiale. Iscrizione obbligatoria. In caso di pioggia è previsto un percorso alternativo su strada asfaltata con tappe al coperto.

Appuntamento a Piozzo con “Di Fiore in Zucca”, in programma per domenica 24 aprile nella piazza principale del paese e lungo le vie che vi accedono. Sarà un’occasione per trovare, oltre alle sementi di ben 550 varietà di zucca provenienti da tutto il mondo, coltivate nel paese e distribuite gratuitamente dalla Proloco di Piozzo, anche numerosi stand dedicati ai semi, ai fiori di primavera, alle piantine di ortaggi e alle spezie che inonderanno il paese di profumi e colori.

Domenica 24 aprile torna a Murazzano “Anduma e Tas-Tuma”, la fiera- mercato dei prodotti tipici. Dalle ore 9, il centro paese si animerà con la mostra degli animali della fattoria. Presenti poi numerosi stand degli antichi mestieri, una rassegna di prodotti tipici del territorio e il raduno dei trattori d’epoca. La torre medievale, il Santuario della Madonna di Hall e il Giardino Tovegni saranno aperti al pubblico, dalle ore 10 alle 19. Nel pomeriggio, esibizione dei rapaci e premiazione della miglior composizione del cestino “La Tuma” aperto a tutti. Per tutta la giornata, area giochi e “trucca bimbi”, punto ristoro con piatti e vini tipici con posti a sedere (dalle 11 in avanti) e stima del peso del sacco di lana. Info: www.facebook.com/Murazzanoproloco



Domenica 24 aprile, dalle 10 alle 18, secondo appuntamento per il mercatino nel borgo di Neive. Una giornata dedicata all'outdoor e alle attività all'aria aperta. Ci saranno bancarelle di artigianato, giochi e passeggiate tra i vigneti. Immancabili i simpatici asinelli di Asintrekking. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive



A Fossano domenica 24 aprile è in programma la “Camminata del sorriso”. La quota di iscrizione è di 1 euro. Il ricavato sarà a favore del Centro equitazione disabili. Il programma: alle 8.30 Antichi mestieri SerenArte 2022 nel cortile del Centro equitazione disabili, 9.30 ritrovo, 10 messa del Sorriso in cortile, 11 partenza, alle 11.45 sosta e ristoro nell’«area 112» (presso la panchina gigante), 13 arrivo al Centro equitazione disabili, 13.15 Sorrisi a tavola, originale pausa gastronomica, 15,30 Sorrisi &Sorrisi per condividere un pomeriggio diverso.

A Cavallermaggiore è in programma la quinta edizione della Sagra del Gorgonzola con la relativa fiera di San Giorgio. Sabato 23 aprile è in programma la cena e l’esibizione della folk band torinese dei “Calembour”. La fiera di San Giorgio è in programma domenica 24 aprile con i banchi dislocati lungo via Roma a partire dalle 9 fino alle 19. In piazza ci sarà lo “Street food” con piatti a base di Gorgonzola. Sempre il 24 aprile, ci sarà il pranzo tipico con il formaggio re della sagra e alle 15 l’intrattenimento per i bambini, a seguire l’aperitivo in musica con il dj Jhonny Manfredi e alle 21 l’attesa esibizione della Rino Gaetano Band, con il nipote del cantautore, Alessandro Gaetano. La fiera offrirà anche arte con mostre che saranno visitabili per tutto il week-end. Lunedì 25 aprile continuerà la fiera con i banchi e ci sarà anche il secondo e ultimo pranzo, a cui seguirà l’intrattenimento per i bimbi e poi la musica del dj Tuttafuffa. Per gli eventi musicali l’ingresso è gratuito, previo controllo del green pass, fino al raggiungimento della capienza massima.

Ad Alba, nei week-end dal 23 aprile all’8 maggio, è in programma Vinum, l’evento che porta in scena le eccellenze delle Langhe, i grandi vini e le tradizioni. L’appuntamento celebra il meglio dell’enogastronomia delle colline Unesco e trasforma il centro storico in una grande enoteca a cielo aperto. Si potranno degustare i grandi rossi, primi fra tutti il Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, ma anche i pregiati bianchi, gli emergenti vini del Monferrato e del Roero, nonché un’ampia scelta di Vermouth, di grappe e distillati del Piemonte. Tante anche le prelibatezze proposte nello Street Food Ëd Langa, cibo di strada di carattere e qualità, e non mancheranno laboratori tematici, visite in cantina ed esperienze da condividere con i più piccini. In piazza Pertinace sarà attivo il Mercato della terra, ideato da Slow food. I banchi delle aziende saranno presenti sabato dalle 8 alle 12 e domenica dalle 8 alle 19. Tutti eventi collaterali e prenotazioni su www.vinumalba.com



Con le "Passeggiate Gourmet", lunedì 25 aprile è in programma l’escursione “Roddi e la sua Langa”, un percorso ad anello con partenza e arrivo dal castello Roddi. Una passeggiata tra i bellissimi vigneti, noccioleti e antichi boschi di querce, per poi arrivare a Verduno e godere dell’incantevole panorama a 360 gradi sulle colline delle Langhe. Ridiscesa tra i vigneti e ritorno a Roddi tra pittoresche sterrate della Langa. Al termine del suggestivo percorso esclusiva degustazione al castello con “panino gourmet” e vini delle Langhe. Ritrovo ore 9.30.

A Frabosa Sottana nel fine settimana è in programma la “Fera ‘d San Giors”. Sabato 23 aprile alle ore 15, nella confraternita di San Giovanni, inaugurazione della mostra “Tutti i bimbi del mondo”. Alle 17,30, sempre nel salone della confraternita, consegna di cartoline illustrative ai neonati del comune e alla sera, alle 21 al Gala Palace, grande spettacolo teatrale con la messa in scena dell’inferno dantesco sapientemente rivisitato e musicato dalla compagnia teatrale di Corrado Leone. Ingresso a offerta libera. Domenica 24 aprile ci sarà la tradizionale e rinomata “Fera ‘d San Giors”. Nell’apposito spazio fieristico saranno esposti bovini, equini, ovini e caprini provenienti da qualificati allevamenti locali. A mezzogiorno saranno premiati i migliori capi in mostra e, verso le ore 13, tutti i buongustai potranno partecipare al pranzo degli allevatori predisposto dalla pro‐loco presso il Gala Palace. Per tutta la giornata ci sarà il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato e si potrà assistere all’esibizione degli arcieri villanovesi. Info: https://comune.frabosa-sottana.cn.it



A Cuneo domenica 24 aprile è in programma “Cuneo in fiore e biofotovoltaico”, un momento di festa e un’occasione commerciale caratterizzata dai colori dei fiori e della natura e insieme con la forza delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. L’appuntamento nel salotto e nel cuore della città, con bancarelle in corso Nizza, via Roma e piazza Galimberti. Si potranno quindi trovare banchi di fiori, bulbi e piantini, accanto a prodotti tipici, biologici e a chilometri zero. E ancora artigianato artistico, attrezzature per floricoltura e orticoltura, impianti e autoveicoli a energia alternativa. Sempre a Cuneo fino a lunedì 25, dalle 11 alle 24, piazza della Costituzione ospita la Festa siciliana con stand gastronomici dedicati ai prodotti che valorizzando la cultura del cibo, della musica, dei colori e dei profumi tipici siciliani.



Lunedì 25 aprile, dalle prime ore del mattino e per tutto il giorno, il centro storico di Bra si animerà con le numerose bancarelle degli espositori proveniente da tutta la provincia. Verranno proposti complementi d’arredo, suppellettili, pezzi d’antiquariato e di modernariato, libri, dischi, monete, cartoline e tante, tante curiosità per collezionisti e non.Domenica 24 e lunedì 25 aprile i musei civici di Bra saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, sempre su prenotazione. L’ingresso è gratuito per tutti i residenti a Bra, mentre i turisti potranno usufruire del biglietto unico per tutti i musei civici al costo di 10 euro (5 euro l’ingresso alla singola struttura). Per accedere non è più necessario il possesso del green pass.

A Palazzo Mathis sarà invece visitabile ad ingresso gratuito la mostra “Le voci del colore” di Massimo Ricci, pittore e illustratore nicese vincitore nel 2014 del premio nazionale “Romano Reviglio” di Cherasco. L’accesso all’esposizione è possibile il sabato e la domenica dalle 9 alle 12,30. Info: www.turismoinbra.it



A Racconigi domenica 24 aprile torna il Trovarobe, storico mercatino dell’antiquariato, collezionismo e modernariato racconigese. L’appuntamento è in centro città, dalle 7,30 alle 18. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Info: www.comune.racconigi.cn.it



A Mondovì Piazza sabato 23 aprile, dalle 18.30 i bar della piazza somministreranno gli aperitivi in piazza Maggiore, il tutto accompagnato dalla musica. Dopo la cena, solo dalle 22.30 partirà il “Silent Event”: musica in cuffia per tutti. Si potranno acquistare le prevendite online sul sito “Eventbrite”. I dj metteranno musica con le consolle sui balconi della piazza: assicurata un’atmosfera davvero unica. Info: www.eventbrite.it

Sempre a Mondovì, torna “Mondovivola”, l’iniziativa che avvicina la città ed il pubblico alla magia delle mongolfiere. Domenica 24 aprile in piazza Ellero, sarà possibile effettuare i voli vincolati scoprendo i segreti del volo aerostatico. Pronte anche le altre “macchine del volo” nel “balloon theater”, la mongolfiera gonfiata a freddo in cui si può entrare. E poi deltaplani, alianti, ultraleggeri. Sarà possibile scoprire tutti i segreti dei palloni aerostatici e di alcune delle più affascinanti “macchine volanti” che solcano con frequenza i nostri cieli. La grande novità di domenica sarà l’esordio del Mercatino dell’Antiquariato e Artigianato di qualità nel centro città, a partire da piazza Cesare Battisti. Info: https://comune.mondovi.cn.it



A Peveragno, in occasione di San Giorgio, sabato 23 aprile dalle 18 nella Chiesa di San Giorgio è in programma lo spettacolo dei Gai Saber “Un San Giorgio a Peveragno”. A seguire grande grigliata mista allo Smac. Dalle 21.30 omaggio a Gipo Farassino con Luca Occelli.

Sempre a Peveragno, lunedì 25 aprile torna la «Viasolada», passeggiata sulle «viasole» del territorio peveragnese alla scoperta e riscoperta dei locali tesori naturali, organizzata dalla peveragnese «Compagnia del Birùn». Il ritrovo è alle 9, sul Piazzale dello «SMAC», con iscrizioni e partenza alle 9,30. Il pranzo delle 13 è al sacco. Ristoro finale conviviale sarà allo SMAC alle 19 (a 18 euro, 12 per bambini sin ai dieci anni), preceduto da danze occitane di Daniela Mandrile. Info e programma: www.facebook.com/Compagnia-del-Birùn



A Saluzzo nel fine settimana apre la rassegna “Start” dedicata ad artigianato, antiquariato, arte e storia. Ad inaugurarla sarà la Mostra Nazionale dell’Artigianato che si svilupperà nella città vecchia. Prenderanno parte all’evento oltre 45 artigiani, provenienti dal Piemonte e dal Nord Italia, oltre agli istituti scolastici del territorio. Fulcro della manifestazione sarà ancora una volta Casa Cavassa, che per due settimane diventerà la "Casa dell'Artigianato", ma la mostra si svilupperà tra Salita al Castello, via San Giovanni, Orsoline, Giardino Solaria e Atelier 15A. Nelle giornate di domenica e nei festivi aprirà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato chiusura alle 18. Tanti gli appuntamenti collaterali che animeranno la rassegna: laboratori, workshop, tavole rotonde.

Lunedì 25 aprile, nella giornata della Festa della Liberazione, Paesana dalle 9 alle 17 ospiterà la prima edizione della Fiera di Primavera. L'evento che segna l'inizio della bella stagione avrà come centro nevralgico piazza Vittorio Veneto, nella zona Santa Maria. Durante la manifestazione la Croce Rossa di Paesana animerà la giornata colorando i visi dei più piccoli con il servizio trucca-bimbi. Dalle 15, sempre in piazza Vittorio Veneto, sotto l'ala comunale, è previsto un momento divulgativo dedicato alla festa del 25 Aprile intitolato "Il valore della resistenza tra vecchie e nuove invasioni". Previsto l'intervento di Sergio Beccio, autore di libri storici e noto ambientalista, e Mattia Bianco, giornalista locale. Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn



- Musica e spettacoli

Dj Faber è pronto a realizzare il dj set più lungo della storia con oltre una tonnellata di vinili con l’obiettivo è quello di abbattere il record delle 200 ore (8 giorni e 8 ore) no-stop di musica. A Saluzzo, presso la caserma Mario Musso, fino a domenica 1° maggio sarà un continuo susseguirsi di eventi, ospiti, appuntamenti gastronomici. Sabato 23 aprile artisti della serata saranno Luca Giangrasso, musicista di sassofono e flauto e il percussionista Angelo Secchi. Super ospite della serata della domenica 24 aprile sarà Simona Mana, violinista eclettica e la serata verrà animata da una coloratissima Drag Queen. Lunedì 25 aprile, ad affiancare Faber Moreira nelle performance musicali, saranno alcuni giovani artisti emergenti, assieme al vocalist Mc Tuse. La performance di Faber Moreira si chiuderà domenica 1° maggio con il dj set fino all’alba. Ingresso gratuito.

Al Teatro del Marchesato di Saluzzo è in programma “L’ultima vittima”, il nuovo spettacolo della stagione. Oltre a Maurizio Ballatore e Isabella Signorile, in scena ci saranno Lionello Nardo, Gabriella Pereyra, Guido Rosa ed Elena Rosso. Lo spettacolo andrà in scena sabato 23 aprile, venerdì 29 aprile, sabato 30 aprile, venerdì 6 maggio, sabato 7 maggio e domenica 8 maggio sempre alle ore 21. Tutti gli attori saranno provvisti di green pass, mentre il pubblico dovrà esibire il super green pass e potrà entrare solo se in possesso di mascherina FFP2.

Info e prenotazioni: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it



L’attrice comica Marsha De Salvatore porta in scena sabato 23 aprile alle 21 al teatro Garelli di Villanova Mondovì “DM 55: non si può cavare sangue da una rapa”, una commedia dalla chiave maccheronica tipica della bella e Calabria. Lo spettacolo ha la speranza di sensibilizzare le persone a donare il sangue, ma è un mix esplosivo tutto da ridere, organizzato in collaborazione con i donatori di sangue Fidas Mondovi. Info: www.facebook.com/FIDASmonregalese



La "Corale Polifonica di Sommariva Bosco" diretta da Adriano Popolani e con Marco Limone all'organo, porterà a Bra con il Concerto di Pasqua alcune tra le più belle pagine di musica corale. Appuntamento sabato 23 aprile alle 21 presso la chiesa di Sant’Andrea. L’ensemble eseguirà brani di Mendelssohn, Tallis, Bardos, Brahms e molti altri ancora. Info: www.turismoinbra.it

Sabato 23 aprile alle 17, il Conservatorio Ghedini di Cuneo organizza “Ecologiconcerto”, con l’esibizione del Duo Alterno; l’appuntamento a partecipazione gratuita, si svolgerà nella sala “Giovanni Mosca”, nei locali della sede del Conservatorio a Cuneo, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. Info: www.conservatoriocuneo.it

Sempre sabato 23 aprile alle ore 21 i Magasin du Café portano sul palco del Teatro Toselli di Cuneo “Piazzolla Portrait”, un concerto tributo al maestro del tango argentino Astor Piazzolla nel quale vengono presentati al pubblico in un’inedita versione rivisitata i brani più celebri del compositore. I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita on line e il giorno dello spettacolo al botteghino a partire dalle ore 16. Info: www.facebook.com/teatrotosellicuneo



La Sala San Giovanni a Cuneo torna ad accogliere, fino all’8 maggio, la rassegna di concerti “Incontri d’Autore”, organizzata da Promocuneo in collaborazione con “Amici della Musica Savigliano”. Gli appuntamenti in cartellone sono tutti fissati la domenica pomeriggio alle 16.



Domenica 24 aprile, è in programma “Nonetto Krommer” con Ubaldo Rosso al flauto, Amanda Coggiolo e Cristiana Triolo all’oboe, Paolo Montagna e Andrea Sarotto al clarinetto, Bruno Giudice e Paola Sales ai fagotti e Florin Bodnarescul e Gaspare Balconi ai corni. Musiche di C.Gounod, C. Gouvy, G. Donizetti.



Grande festa domenica 24 aprile a San Giacomo di Roburent per i 30 anni di risate dei mitici Tre Lilu. Gli amici e gli estimatori del piccolo e piacevole paese collinare vogliono festeggiare insieme a tutti voi questo magnifico traguardo ed ospitare la band per una serata di divertimento ed allegria presso il Cinema-centro Congressi dalle ore 21. L’ingresso è gratuito, assolutamente da non perdere. Obbligo mascherina e green pass. Info: www.facebook.com/roburent



La Compagnia “Corrado Leone & Friends” porterà in scena a Frabosa Sottana “Inferno….suoniam e ci faranno entrare..”, spettacolo dedicato a Dante, divertente e piacevole parodia dell’Inferno, ideata e scritta da Corrado Leone. L’appuntamento è fissato per sabato 23 aprile, ore 21, al Gala Palace di Frabosa Sottana. L’ingresso sarà a offerta libera e regolamentato secondo le limitazioni anti Covid-19 vigenti. Lo spettacolo sarà arricchito dalle coreografie eseguite dai ballerini della Scuola di danza “Gravity” di Villanova Mondovì. Info: https://comune.frabosa-sottana.cn.it



A Cherasco sabato 23 aprile alle 21 secondo appuntamento al Teatro Salomone. Gli attori dell’accademia Zoser metteranno in scena “Il giovane Frankest(e)in”. Lunedì 25 aprile alle 21 l’associazione Danzarte e il Teatro delle dieci proporranno lo spettacolo “Tutto un affare speciale. e donne del ’42”, con ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/teatrosalomone



Sabato 23 aprile alle ore 16.30 la Cappella Marchionale di Revello ospiterà il “Concerto pianoforte a quattro mani” Musiche in omaggio a Mozart, Brahms e Ravel. Con la pianista Sofia Baiardi laureata al conservatorio di Genova verrà proposta la celebre suite di Ravel “Ma mere l’Oye”.

A Corneliano d’Alba il Cinema Vekkio, domenica 24 aprile alle 21 appuntamento con i Punkreas, tra i protagonisti italiani della musica ock e ska. Si tratta della seconda data dell’“Xxx e qualcosa tour”. La prevendita dei biglietti è aperta sul sito www.ciaotickets.com. In apertura di serata, dalle 19, si esibiranno i Luridi topi di fogna. Nel giorno della Liberazione, alle 16 saranno proposti carne alla griglia, panini e altri piatti. Intorno alle 17.30 il cantautore Lorenzo Bifera presenterà alcuni brani e, al termine, il collettivo Scirò proporrà lo spettacolo teatrale “Naturalmente, la luna e lo stagno”. Info: www.facebook.com/cinemavekkio



Domenica 24 aprile alle 21, presso il teatro parrocchiale di Demonte, è in programma l’esibizione

della corale della valle Stura. La musica delle emozioni e il canto delle preghiere, la difficoltà ed esperienze di alpini e partigiani, dalla Resistenza alla Liberazione. Ingresso libero nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Durante la serata verrà promossa una raccolta fondi a favore delle opere parrocchiali. Info: www.facebook.com/coralevallestura



In occasione delle manifestazioni del 25 Aprile, a Fossano lunedì 25 aprile alle 14. 30 è in programma il concerto del quartetto femminile “Le Madamè”. A seguire cantautorato libero dei giovani saviglianesi “Servi disobbedienti” e dei solisti AndrElla e Luca Ferrero.

A Ostana sabato 23 aprile, a partire dalle ore 18.30, torna in paese il duo jazz “Les Amoureux”. Eleganza e leggerezza contraddistinguono la fusione tra la voce di Eleonora Ceria e la chitarra di Oliver Crini che insieme propongono un repertorio che parte dal jazz e raggiunge il pop di ieri e oggi, passando per il ritmo incalzante dello swing e la sensualità del soul.

- Cultura, arte e castelli aperti

A Rittana sono in programma le giornate edizione zero “Per le Resistenze” al rifugio Paraloup per accompagnare al 25 aprile, per riflettere insieme sulle nuove Resistenze attraverso i temi a cui Nuto Revelli ha dedicato la sua vita dopo la guerra e l’esperienza partigiana a Paraloup. Sabato 23 aprile alle 10, a Baita Barberis, è previsto l’incontro “Co-creazione come approccio e metodologia per rafforzare il coinvolgimento delle comunità e dei pubblici nella creazione e nelle fruizione dell’offerta culturale”, alle 14.30 Il cinema della Resistenza e alle 16 sulla terrazza presentazione del progetto “Paralo(o)p - Suoni al riparo dai lupi” e dj set. Domenica 24 aprile alle 10, ci sarà l’evento conclusivo dell’iniziativa “Wecho: l’eco delle donne di montagna”, alle 14.30 al teatro “Letture a riparo dai lupi” con l’autrice Chandra Livia Candiani e alle 16, incontro con Luca Mercalli. L’iniziativa si chiuderà lunedì 25 aprile. Alle 10 teatro “Essere giovani in montagna”, alle 15 verrà presentato il libro “Il romanzo di Narbona” con l’autore Flavio Menardi Noguera, alle 17.30 l’inaugurazione dell’opera dello scultore Mario Nebiolo e alle 19 il falò partigiano di comunità.

Nel fine settimana tutti i musei civici di Saluzzo saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (Casa Pellico sarà aperta soltanto nel pomeriggio). Musa-Musei Saluzzo proporrà visite guidate in Castiglia all’interno del museo della Memoria Carceraria domenica 24 e lunedì 25 aprile alle ore 15,30 e 17,30. Le visite guidate si svolgeranno nelle celle di rigore dell’ex penitenziario saluzzese con un percorso di visita di forte impatto emotivo, concentrandosi in particolare sulla relegazione in Castiglia dei detenuti antifascisti. Prenotazione obbligatoria. Info: https://visitsaluzzo.it



A Rocca de’ Baldi domenica 24 aprile, dalle ore 9.30, apriranno al pubblico il castello, il parco e il Museo, con visite guidate dedicate. Nel parco saranno presenti i volontari del castello, con oggettistica vintage e gadget. La “Società per gli studi storici” della provincia di Cuneo offrirà a un prezzo simbolico una parte dei diecimila volumi della propria Biblioteca. Lo stand della Proloco Roccadebaldese si occuperà della promozione del progetto “Fiera del fagiolo di Crava – Novità e proposte”. Sempre all’interno del parco, ci saranno l’esposizione e lo scambio di semi e piantine. La giornata prevede anche una serie di incontri a tema. Alle 13, pranzo comunitario al sacco, possibilità di degustare un piatto di pasta e fagioli presso l’Osteria del Castello. Nel pomeriggio, fino alle 18, proseguimento nel parco del castello, con esposizione e scambio di semi e piantine.

Domenica 24 aprile proseguono le iniziative della rassegna “Tra le righe di Fenoglio” con le camminate “guidate” alla scoperta dei luoghi che hanno caratterizzato l’esistenza dello scrittore e influenzato la sua vena artistica. A partire dalle ore 10.30 è in programma la visita, suddivisa in 11 tappe, tutte raccolte nel centro storico della città di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. La partecipazione alla camminata è libera e gratuita.

L’appuntamento sarà replicato anche lunedì 25 aprile alla stessa ora.



A Canale d’Alba sabato 23 aprile, si entrerà nel vivo con la kermesse “Quel pomeriggio di un giorno... a Canale!”. Si inizierà alle 14 nella centralissima piazza Italia: con l'apertura del pomeriggio di scambio e baratto dei libri usati che sarà un caffè letterario in piazza. Alla stessa ora, scatterà il “Grande esperimento di pittura collettiva” con musica di Radio Fujot. In piazza ci sarà l'esposizione delle opere del Collettivo Artisti per Caso. Alle 15.30, nella Confraternita di San Giovanni, avverrà la presentazione del libro di poesie Gănying dell’autrice canalese Agata Scarsi con l’accompagnamento musicale d'atmosfera. Ci sarà anche spazio per i più piccoli e le famiglie con merenda. Alle 16.45 nella Confraternita di San Giovanni, verrà il momento della mini-maratona letteraria dal titolo “Roero oggi, ieri, e per sempre”. Gran finale alle 19 in piazza Italia, con l'aperitivo in musica con il dj-set finale di Radio Fujot. Info e programma completo: https://canaleonline.it/biblioteca-civica-prof-p-cauda-presenta-pagine-canalesi/pagine-canalesi_22-04-2022



I prossimi appuntamenti del progetto I Sentieri dei Frescanti sono in calendario nella giornata di domenica 24 aprile, il pomeriggio (dalle ore 15 alle 18) sarà dedicato alla Cappella Gentilizia di Magliano Alfieri con una visita guidata gratuita con l'esperta d'arte Elke Hartner. Non sarà necessaria prenotazione, ma sarà sufficiente presentarsi sul posto negli orari indicati. Nella stessa giornata, si potranno conoscere da vicino anche i siti storici legati agli Affreschi della Madonna del Buontempo a Ceresole d'Alba e al Mubatt (Museo della Battaglia) dalle 10 alle 18: oltre che la Chiesa della Santissima Annunziata a Guarene (10 - 12 e 15-18), il santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d'Alba orario (10 -18,30) e la Confraternita di San Francesco d'Assisi a Santa Vittoria d'Alba dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.sentierideifrescanti.it