Primavera è tempo di luvertin, come insegna la lettrice braidese Marisa Galliano

Per chi non lo sapesse, luvertin è il nome piemontese del luppolo selvatico. Sono anche chiamati asparagi selvatici, anche se non sono propriamente asparagi.

In primavera è una tradizione antichissima andare a raccoglierne le gustosissime cime per cucinare degli ottimi risotti oppure mangiarli da soli saltati semplicemente in padella con un po’ di burro. Ma, secondo noi, il modo migliore per gustarli è una velocissima e facilissima frittata.