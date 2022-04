Cade sul sentiero Vernazza-Monterosso, turista cuneese soccorso alle Cinque Terre

Intervento alle Cinque Terre oggi, mercoledì 27 aprile, per il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria.

Un turista, residente a Cuneo, classe 1970, camminando lungo il sentiero Vernazza-Monterosso è caduto procurandosi un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

In suo aiuto sono arrivati i tecnici del soccorso alpino in presidio sul territorio. Al turista sono state praticate le prime cure. Quindi è stato accompagnato a Vernazza dove i volontari e il personale medico della locale pubblica assistenza hanno provveduto a medicarlo. L'uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale.