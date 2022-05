Come proteggerti online con una VPN? Guida facile

Oggigiorno, è sempre più importante essere al sicuro, anche quando si naviga online. Il web è un posto che, nella maggior parte dei casi, è sicuro ma che ancora oggi miete delle “vittime”. Ecco perché è quanto mai importante proteggere la propria navigazione ed evitare spiacevoli sorprese. Come fare? Uno strumento che ti viene in aiuto è sicuramente una VPN. Vediamo quali sono i vantaggi e come ti protegge.

Rimanere al sicuro online

Esistono diversi metodi che puoi utilizzare per assicurarti di essere al sicuro quando vai online. Ad esempio, puoi scegliere di scaricare i software direttamente sul tuo dispositivo attraverso l’ausilio di un software antivirus. Oppure puoi utilizzare una VPN. Una rete privata virtuale (VPN) è il modo migliore per ottenere un certo tipo di protezione online.

Nel complesso, usare una VPN è anche facile. Questo strumento maschera il tuo indirizzo IP e seleziona un server diverso da una posizione diversa. Quindi, quando apri il browser o utilizzi qualsiasi strumento relativo a Internet, lo stai facendo dal server VPN. Ciò significa che il tuo indirizzo IP è nascosto. Ma una VPN fa molto di più che proteggere i tuoi dispositivi (anche se questo è un grande vantaggio). Abbiamo trovato una serie di grandi vantaggi di una VPN online da condividere con te.

Nasconde il tuo IP

Nascondendo il tuo indirizzo IP, gli hacker non saranno in grado di trovare la tua fonte di traffico Internet e collegare naturalmente l’indirizzo IP a te. Tutto ciò che vedranno è l'indirizzo originale del server che hai scelto. Se decidono di provare ad hackerarlo, dovranno provare a combattere un certo tipo di protezione più difficile da far venir meno.

Le VPN spesso hanno anche un kill-switch come ulteriore livello di sicurezza, questo interrompe tutto l'accesso a Internet nel caso in cui gli hacker riescano a fare breccia. In questa maniera, la connessione con il tuo provider verrà meno all’improvviso proteggendoti.

Un altro vantaggio della VPN è che il tuo provider di servizi internet non sarà in grado di monitorare il tuo traffico e importi divieti di visitare alcuni siti web.

Accedi a più contenuti

Avrai sicuramente scoperto che non tutti i siti web oppure i servizi di streaming sono disponibili. Si tratta di qualcosa di particolarmente fastidioso se ami una certa serie TV e non riesci a guardarla. Con una VPN, il tuo problema sarà risolto in quanto potrai collegare naturalmente il tuo indirizzo IP ad una regione giusta consentendoti di accedere a contenuti che altrimenti non avresti avuto modo di guardare.

La migliore protezione contro il Wi-Fi

Probabilmente non lo sai ma collegarsi ad una rete Wi-Fi pubblica è molto rischioso perché tutto ciò può aprirti a criminali informatici e scaricare qualcosa inconsapevolmente sul tuo dispositivo. La VPN è lo strumento che ti viene in soccorso in quanto disponibile anche su dispositivi mobile. Basterà semplicemente scaricare un’ applicazione che si occupa di fornire questo servizio e il gioco è fatto.