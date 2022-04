Fossano riabbraccia “Expoflora”: nel weekend della festa della mamma oltre 60 espositori in città

E’ pronta a fare il suo ritorno in grande stile anche quest’anno, a Fossano, Expoflora: l’evento primaverile della città degli Acaja che celebra la natura, la primavera e il mondo ortoflorovivaistico.

La manifestazione – presentata oggi (venerdì 29 aprile) in municipio dal sindaco Dario Tallone alla presenza del vicesindaco Giacomo Pellegrino, dell’assessore Donatella Rattalino e i rappresentanti di ATL, Pro Loco, Ascom, Cassa di Risparmio Fossano, Coldiretti e Slow Food - si terrà sabato 7 e domenica 8 maggio e caratterizzerà il parco cittadino e una metà di via Roma. In mostra un totale di oltre 60 espositori.

L’inaugurazione si terrà sabato alle 11 con l’occasione dell’Aperi-Flora a cura di Slow Food. Alle 18.30 ci sarà spazio per la cena di solidarietà a favore dell’Ucraina con penne al sugo e dolce (entrata libera dal contributo minimo di 5 euro, che saranno devoluti alla Caritas), e la manifestazione proseguirà sino alle 20. Domenica si partirà alle 9 e si concluderà alle 19: nel parco e in viale Alpi si terrà l’esposizione ortoflorovivaistica e, in via Roma, il mercato gastronomico di Campagna Amica e Slow Food, oltre allo showcooking di “Pesto al Mortaio”.

Grande importanza verrà data alla presenza in fiera dei bambini, con diversi laboratori didattici e l’innovativa iniziativa delle “cialde a sorpresa” di Slow Food: forme di carta riciclata piene di semini che i bambini metteranno a dimora e poi porteranno a casa, per scoprire dopo qualche giorno cosa sarà cresciuto.

“La nostra Expoflora, che non a caso viene organizzata nel weekend della festa della mamma, è uno dei primi eventi della bella stagione organizzati in provincia e celebra la primavera e la sua importanza come ritorno alla vita, ma anche un settore produttivo purtroppo in difficoltà. Un perfetto esempio del momento di ripartenza che stiamo vivendo come Paese e comunità, dopo l’inverno di questi due anni” hanno sottolineato Tallone e Pellegrino nei due interventi di apertura della conferenza di presentazione.