Ceva, Madlinin e Busulin incantano i bimbi della Scuola dell’Infanzia

Madlinin e Busulin dla Creusa, le tradizionali maschere cebane, oggi (venerdì 13 febbraio) hanno fatto visita ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Ceva.

I bambini le hanno accolte con entusiasmo e curiosità, incantati dai loro abiti colorati e dall’allegria che hanno portato con sé. Insieme alle insegnanti, i piccoli alunni hanno festeggiato il Carnevale con balli e momenti divertenti che hanno reso l’atmosfera ancora più gioiosa.

Al termine della festa, le due maschere si sono fermate a pranzo, un momento conviviale e sereno che ha permesso a grandi e piccoli di condividere un’esperienza autentica, ricca di tradizione e di sorrisi.

Un ringraziamento a Rosanna Giugale e a Mario Barra, che da anni vestono i panni delle maschere locali di Busulin e Madlinin; al vicesindaco Fabio Ferrero e a tutto il Cfp che ha fatto gustare pizza, focaccia e crostata cucinata dagli alunni della scuola.

Un grazie di cuore va anche alla ormai storica cuoca dell’Infanzia di Ceva Romina Rapalino, che con impegno, cura e tanta passione prepara sempre pranzi squisiti per i bambini e le loro insegnanti. La disponibilità e l’amore che mette nel suo lavoro rendono questi momenti ancora più belli e festosi per tutti.