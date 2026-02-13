 / Scuole e corsi

Scuola dell'Infanzia

Ceva, Madlinin e Busulin incantano i bimbi della Scuola dell’Infanzia

Le maschere cebane della Creusa portano allegria, balli e pranzo festoso con pizza e crostata del CFP, grazie a Rosanna Giugale, Mario Barra, vicesindaco Ferrero e cuoca Romina Rapalino

Madlinin e Busulin dla Creusa, le tradizionali maschere cebane, oggi (venerdì 13 febbraio) hanno fatto visita ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Ceva.

 I bambini le hanno accolte con entusiasmo e curiosità, incantati dai loro abiti colorati e dall’allegria che hanno portato con sé. Insieme alle insegnanti, i piccoli alunni hanno festeggiato il Carnevale con balli e momenti divertenti che hanno reso l’atmosfera ancora più gioiosa. 

Al termine della festa, le due maschere si sono fermate a pranzo, un momento conviviale e sereno che ha permesso a grandi e piccoli di condividere un’esperienza autentica, ricca di tradizione e di sorrisi. 

Un ringraziamento a Rosanna Giugale e a Mario Barra, che da anni vestono i panni delle maschere locali di Busulin e Madlinin; al vicesindaco Fabio Ferrero e a tutto il Cfp che ha fatto gustare pizza, focaccia e crostata cucinata dagli alunni della scuola. 

Un grazie di cuore va anche alla ormai storica cuoca dell’Infanzia di Ceva Romina Rapalino, che con impegno, cura e tanta passione prepara sempre pranzi squisiti per i bambini e le loro insegnanti. La disponibilità e l’amore che mette nel suo lavoro rendono questi momenti ancora più belli e festosi per tutti.

