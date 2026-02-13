"Radici e Futuro": a Castelletto Stura il dialogo sulla nuova Europa

Castelletto Stura ospita sabato 21 febbraio un importante incontro dedicato al futuro dell'Unione Europea. L'appuntamento, dal titolo "Radici e Futuro - Generazioni unite per la nuova Unione Europea", si terrà alle 15.30 presso la biblioteca comunale in Piazza Nuova e vedrà il dialogo tra due importanti relatori: Franco Chittolina, presidente di APICEUROPA, e Maria Claudia Bodino della Commissione Europea.

L'incontro è realizzato da APICEUROPA, dall'Associazione culturale Per-Corsi e dal Comune di Castelletto Stura, con il sostegno della Fondazione CRT nell'ambito del progetto "L'Europa siamo noi", un'iniziativa volta a promuovere la consapevolezza europea e il dialogo intergenerazionale sui temi dell'Unione.

L'evento si propone di affrontare le sfide e le opportunità dell'Europa contemporanea, riflettendo su come le radici storiche del progetto europeo possano guidare la costruzione del suo futuro, coinvolgendo cittadini di diverse generazioni in un dialogo costruttivo e informato.

L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Un'occasione per approfondire tematiche cruciali per il nostro continente e per confrontarsi direttamente con esperti di rilievo.