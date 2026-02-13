 / Eventi

Appuntamento mercoledì 18 febbraio alla Casa del Fiume a Cuneo

Settore agricolo: incontro su buone pratiche e finanziamenti per la gestione sostenibile dell’acqua

Nell’ambito del progetto transfrontaliero ACLIMO, finanziato dal Programma Interreg VI A Francia Italia ALCOTRA 2021-2027, il Parco fluviale Gesso e Stura promuove un incontro rivolto agli operatori del settore agricolo per presentare buone pratiche e opportunità di finanziamento legate alla gestione sostenibile della risorsa idrica.

L’iniziativa è aperta ad aziende agricole, agroalimentari, agrituristiche e allevatori attivi nei 14 Comuni del Parco e nei territori limitrofi. L’appuntamento è fissato per:

Mercoledì 18 febbraio alle ore 14.30
presso La Casa del Fiume – Cuneo, Piazzale W. Cavallera n. 19

Durante l’incontro verranno illustrate esperienze concrete di gestione idrica sostenibile e saranno presentate le possibilità di accesso a finanziamenti per interventi finalizzati a rafforzare la resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici.

È necessario confermare la propria partecipazione compilando il modulo online oppure contattando telefonicamente il numero 0171 444 566.

