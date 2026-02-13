Anima Festival per il 2026 porta a sorpresa Madame sul palco di Cervere

All’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, domenica 12 luglio arriva Madame. L’annuncio, a sorpresa, è del patron di Anima Festival 2026 Ivan Chiarlo, insieme alla sorella Natascia. La cantautrice vicentina si esibirà nell’ambito del “Madame Tour Estate 2026”, che la vedrà sui palchi dei principali festival del Paese.

I biglietti per la data di Cervere, come per le altre tappe estive, saranno disponibili a partire da oggi alle 18 su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, è una delle voci più riconoscibili della nuova generazione cantautorale italiana. Dopo la notorietà arrivata nel 2018 con “Sciccherie”, nel 2021 ha ottenuto la Targa Tenco sia come “Miglior opera prima” per l’album d’esordio, sia come “Miglior canzone” per “Voce”. Ha partecipato due volte in gara al Festival di Sanremo, nel 2021 con “Voce” e nel 2023 con “Il bene nel male”, tornando poi nel 2024 come co-autrice e vincendo con “La noia”, interpretata da Angelina Mango.

L’annuncio di Madame si inserisce in un calendario 2026 già di grande richiamo, che comprende Emma, attesa venerdì 10 luglio 2026 con l’unica data in Piemonte in modalità “tutti in piedi”, e Luca Carboni, in concerto sabato 18 luglio 2026 con il tour “RIO ARI O”, a nove anni dalla sua precedente esibizione all’Anfiteatro dell’Anima.

Tra i momenti più attesi del decennale, spicca inoltre il doppio appuntamento di settembre che gli organizzatori definiscono un vero e proprio “evento nell’evento”: Riccardo Cocciante salirà sul palco giovedì 3 settembre 2026 con “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”, tour che segna il ritorno live del maestro in un anno simbolico, coincidente con il suo ottantesimo compleanno. Per il pubblico piemontese sarà un’occasione rarissima, dal momento che Cocciante non si esibisce in regione da oltre trent’anni e quella di Cervere sarà l’unica tappa nel Nordovest.

Sabato 5 settembre 2026 sarà invece la volta di Claudio Baglioni, che porterà il progetto “GrandTour La vita è adesso”, culmine delle celebrazioni per i quarant’anni dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”. L’Anfiteatro dell’Anima è stato inserito tra le 40 location selezionate dall’artista per la tournée 2026.

«Anima Festival è il risultato del fantastico percorso compiuto insieme al pubblico e agli sponsor - dichiarano in una nota Ivan e Natascia Chiarlo -, grazie ai quali è stato possibile portare all’attenzione nazionale un luogo di indiscutibile suggestione, ospitando artisti di primo piano a livello nazionale e internazionale. Il tandem Baglioni-Cocciante è un colpo davvero straordinario per il decennale del Festival, un omaggio al pubblico e a chi ci ha accompagnati in questi anni. Ma non è finita: non escludiamo altri annunci dopo il Festival di Sanremo, che completeranno il programma 2026».