Modifiche alla viabilità di Mondovì per la sfilata del Carlevé

In occasione della sfilata dei carri allegorici prevista nell’ambito del Carlevé ‘d Mondvì 2026, come da apposita segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, sono istituite alcune limitazioni e modifiche alla viabilità. In particolare:

- dalle ore 15.00 del 13 febbraio alle ore 24.00 del 15 febbraio, il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Alpi (nel tratto compreso tra via San Bernardo e via A. Manzoni) e in via Ortigara (tra via A. Manzoni e via D. Alighieri);

- dalle ore 5.00 del 14 febbraio alle ore 24:00 del 15 febbraio, il divieto di sosta con rimozione forzata in via San Bernardo (nel tratto compreso tra corso Europa e corso Alpi), in corso Europa (tra via San Bernardo e piazza Monteregale) e in piazza Monteregale;

- dalle ore 5.00 alle ore 24.00 del 15 febbraio, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Piemonte (nel tratto compreso tra via D. Alighieri e via A. Manzoni), in via G. Verdi, in via G. Carducci, in via D. Alighieri (tra via Piemonte e piazza Monteregale), in via del Risorgimento (tra via Matteotti e piazza Monteregale), in corso Italia (tra piazza Monteregale e via Matteotti), in via Montegrappa, in piazza XXIX Aprile, in via F. Vigo, in via Sappa, in via N. Curti e in via Borzini;

- dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del 15 febbraio, il divieto di transito in via Ortigara nel tratto compreso tra via A. Manzoni e via D. Alighieri;

- dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del 15 febbraio, il divieto di transito in corso Alpi (nel tratto compreso tra via San Bernardo e via A. Manzoni), in via San Bernardo (tra corso Europa e corso Alpi), in corso Europa (tra via San Bernardo e piazza Monteregale), in piazza Monteregale, in via Piemonte (tra via D. Alighieri e via A. Manzoni), in via G. Verdi, in via G. Carducci, in via D. Alighieri (tra via Piemonte e piazza Monteregale), in via del Risorgimento (tra via Matteotti e piazza Monteregale), in corso Italia (tra piazza Monteregale e via Matteotti), in via Montegrappa, in piazza XXIX Aprile, in via F. Vigo, in via Sappa, in via N. Curti e in via Borzini.

Dalle ore 5.00 alle ore 24.00 del 15 febbraio, inoltre, vengono istituite la sosta riservata ai veicoli a servizio di persone con disabilità in corso Italia (nel tratto tra via Curti e via Matteotti) e in corso Europa (nel tratto compreso tra il civico 22 ed il civico 24) e la sosta riservata all’utenza della farmacia in corso Europa, nel tratto compreso tra l’intersezione rotatoria di via San Bernardo e il civico 22.

Tutti gli accessi pedonali privati ricompresi nella perimetrazione del circuito, ancora, saranno liberi con accesso e recesso consentito attraverso gli appositi varchi di passaggio predisposti sul percorso. Nell’ottica di facilitare l’accesso all’ospedale, a partire dalle ore 13.00 di domenica 15 febbraio sarà sospesa la ZTL in via San Rocchetto.

L'orario di fine potrebbe subire alcune posticipazioni in base alle operazioni di pulizia meccanizzata. Per eventuali e ulteriori informazioni è a disposizione la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale al numero 0174.559205