Elezioni Cuneo, Franco Civallero: “Metto al servizio la mia esperienza di vissuto lavorativo e nel mondo del volontariato”

Nella giornata di oggi ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco della Città di Cuneo, in occasione della prossima tornata elettorale di giugno, il cuneese Franco Civallero.

Civallero vanta un curriculum di rilievo: attualmente imprenditore, è stato dirigente di azienda ad alti livelli, oltre a enumerare importantissime esperienze nel mondo del volontariato e dell’associazionismo cuneese.

Cofondatore della Onlus Misericordia e già vicepresidente della Bre Banca Lannutti Cuneo e Presidente della Piemonte Volley, Civallero è attualmente Presidente del Lions Club di Cuneo e del Circolo “’l Caprissi”.

“Con la mia candidatura – commenta Civallero – ho voluto mettere al servizio della mia amata città la mia esperienza di vissuto lavorativo e nel mondo del volontariato. Partendo proprio dall’associazionismo, con alcuni amici che mi stanno supportando stiamo costruendo una squadra

che sappia rappresentare al meglio i cuneesi, apportando il giusto mix di esperienze da parte di tutte le principali categorie della società”.

“A livello di programma – continua Civallero – la nuova amministrazione dovrà iniziare da una gestione del quotidiano; troppo spesso, infatti, passeggiando per la Città si notano aree verdi oppure spazi pubblici lasciati a sé stessi, senza dimenticare poi zone quali Corso Giolitti e Piazzale della Libertà che ormai sono lontane a dir poco dai fasti di un tempo e che necessitano di maggiore sicurezza. Gestione del quotidiano vuol poi dire anche saper fronteggiare immediatamente le crescenti difficoltà del commercio locale che vede sempre più attività abbassare le serrande, soprattutto nel centro storico”.

“Una grande Città come Cuneo necessita inoltre di una migliore gestione della viabilità e di tutte

le aree parcheggio, garantendo servizi di qualità senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Tutto ciò senza dimenticare gli investimenti infrastrutturali che devono partire innanzitutto dalle Frazioni che troppo spesso sono ricordate solamente durante i periodi elettorali.

Complessivamente, l’obiettivo è quello di dotare il nostro Comune di una programmazione di medio-lungo termine affinché si possano porre in essere le basi per numerose progettualità, mettendo sempre al primo posto la persona, iniziando dalle categorie fragili”.



Il candidato Sindaco Franco Civallero, oltre al contributo di numerose personalità della società civile, vedrà il supporto dei partiti di centro-destra (Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Unione di Centro).

“Con Franco Civallero – commentano i Segretari provinciali dei partiti – abbiamo voluto riporre la nostra fiducia su una figura di indubbia professionalità che possa fornire il proprio contributo di esperienza al servizio di una Città che deve necessariamente ritornare baricentrica a livello provinciale. La svolta a sinistra che vi è poi stata nelle ultime settimane ha rafforzato ulteriormente le nostre convinzioni circa la necessità di un cambiamento attraverso un nome che possa rappresentare perfettamente gli ideali di centro e centro-destra dei cittadini cuneesi”.

Il candidato Sindaco Franco Civallero sarà presentato in una conferenza stampa programmata per lunedì 2 maggio alle ore 11 presso la Sala Falco del Centro Incontri della Provincia di Cuneo sito in Corso Dante 41.