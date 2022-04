Oskar, l'ibis eremita smarritosi nel torinese la scorsa settimana lungo la tratta Toscana-Austria, dopo una breve degenza al Cras di Racconigi, ieri è stato riportato "a casa" in Austria con comodo viaggio in auto. I collaboratori del centro, Selena e Diego, si sono gentilmente prestati a questa "migrazione" per permettere all'ibis di recuperare il suo gruppo e, magari, di riprodursi.

Una bella esperienza di collaborazione fra associazioni per il tema comune della conservazione delle specie!